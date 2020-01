Hennes dotter hittade sprängdeg på skolgården men ingen från skolan hörde av sig. Nu ber skolans rektor om ursäkt för kommunikationsmissen.

Det var i måndags som Janet Borgs dotter och två av hennes kompisar hittade en påse med sprängdeg i en sandlåda på Sorgenfriskolan. Barnen går i årskurs 2.

– De sprang och hämtade en lärare som sedan tog det vidare, säger Janet Borg.

Att det hittats sprängdeg på skolan fick hon reda på först under tisdagen genom skolans informationsportal.

– Då frågade vi våra två barn om de hade blivit informerade om det och det var då jag fick reda på att det var min dotter som hittat sprängdegen.

– Vår dotter var hemma hos en kompis efter skolan den dagen, och då pratade de lite om det. Men de trodde att det var knark som de hade hittat. De fick inte veta att det var sprängdeg.

På tisdagen hade skolledningen inte kontaktat någon av de berörda föräldrarna.

– Jag som förälder förväntar mig att bli informerad om mitt barn hittar sprängdeg på skolan under skoltid. Det här är under all kritik och skolledningen har hanterat detta på värsta tänkbara sätt.

– Jag hade förväntat mig att skolan kallade in till ett möte med berörda föräldrar för att vi ska kunna ha en bra dialog och kunna stötta våra barn. Ett kort samtal från skolan är väl det minsta man kan begära, säger Janet Borg.

När Sydsvenskan på onsdagen når rektor Mickael Westerdahl har han haft kontakt med föräldrarna. Han ber om ursäkt för att det skedde först två dagar efter fyndet.

– Det var en miss att vi inte personligen ringde till föräldrarna till de barn som hittat det här. Till en början visste jag inte vilka barn det var, jag fick reda på det och ringde dem först i morse och då var de upprörda. Det är en miss från min sida och jag förstår att de var upprörda, jag är själv förälder så det är klart att jag förstår, säger han.

Som rektor fick han även kritik av andra föräldrar på skolan som även de väntat sig mer personlig information.

– När vi ska ut med massinformation så är det Informationsportalen som gäller. Det är samma i alla Malmös grundskolor enligt beslut från grundskoleförvaltningen.

Själv är han överraskad över fyndet.

– Något liknande som det här har jag aldrig varit med om tidigare under mina trettio år inom skolan. Vi har tidigare hittat kanyler, även om det också är ovanligt, och även då gått ut med information till föräldrarna, säger han.

Det finns rutiner på skolan att se se över skolgården varje morgon. Nu har Mickael Westerdahl bett personalen att vara extra uppmärksam.

– Men det hade inte varit lätt att upptäcka detta. Som jag förstår var det nergrävt och det är en stor sandlåda så det var en tillfällighet att barnen råkade sätta sig just där och gräva.

Är uppfattningen att det var gömt med vilje?

– Ja så uppfattade jag det.

Polisens presstalesperson Nils Norling poängterar att sprängdegen inte var apterad och därför var ofarlig.

– Men det är oavsett förfärligt, att någon tycker det är en bra idé att placera sprängdeg på en skola. Det vittnar om en total brist på omdöme och omtanke om sina medmänniskor.