Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Enigheten är bred kring de höga ambitionerna i svensk klimat- och miljöpolitik. Men är det, i stort och smått, effektiva gröna satsningar som görs?

Frågan aktualiserades på onsdagen då riksdagen beslutade om en skatt på plastpåsar samtidigt som Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnade sin rapport till regeringen.

Den omdiskuterade plastpåseskatten har enligt flera experter små möjligheter att göra någon konkret miljöskillnad. I en livscykelanalys behöver en plastkasse som återanvänds som soppåse inte vara något dåligt val för miljön. Och den absoluta merparten av plastskräpet i världshaven kommer enligt forskning från floder i andra delar av världen. Men nu förverkligas förslaget den 1 mars – tre kronor i skatt per bärkasse och 30 öre per fruktpåse – trots att det får ses som symbolpolitik.

Desto större skillnad skulle det kunna göra att förverkliga det nya förslaget från Klimatpolitiska vägvalsutredningen. Utredaren Åsa-Britt Karlsson pekar på möjligheten att avskilja och lagra koldioxid från industrier och fjärrvärmeverk.

Även om den så kallade CCS-tekniken ännu är i sin linda öppnar tanken närmast hisnande perspektiv. Enligt rapporten finns potential för Sverige att avskilja och lagra över 10 miljoner ton koldioxid per år. Det kan jämföras med de totala utsläppen från inrikesflyget, omkring 500 000 ton per år.

Enbart Stockholm Exergi, som driver en försöksanläggning i mindre skala, skulle vid full utbyggnad kunna samla in 800 000 ton per år, enligt energibolagets forskningschef Fabian Levihn.

"Vi hoppas de kommer med faktiska bra förslag och att politikerna också ser att det finns bolag som vi som är beredda att göra något och sätta igång på mycket kort tid", sade han i Ekot på onsdagen

Det har långt fler än marknadsaktörerna anledning att hoppas på.

Även SNS Konjunkturråd lyfter i sin nya rapport fram koldioxidinsamling som en svårumbärlig del av klimatpolitiken framöver. Enligt rådet skulle de svenska utsläppen kunna halveras enbart genom att införa CCS-teknik på de 27 industrianläggningar som producerar mest koldioxid. Det skulle motsvara mer än de totala utsläppen från landets vägtrafik.

Visst krävs åtskilliga miljarder i statlig finansiering för att få CCS-tekniken på spåret, men sedan finns goda utsikter att samla in och lagra koldioxid till en kostnad som motsvarar intäkterna som staten får in via koldioxidskatten.

Riksdagen har beslutat att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll senast 2045. Utsläppen ska vara 85 procent lägre än 1990 medan återstående 15 procent ska hanteras på annat sätt. Den senare delen är det som Klimatpolitiska vägvalsutredningen har ägnat sig åt. Rapporten handlar om naturliga kolsänkor och klimatinvesteringar utomlands – men därtill i hög grad om CCS-teknik.

Regeringen bör nu rimligtvis staka ut riktningen därefter. Det är dags för en grundlig politisk diskussion om att satsa på insamling av koldioxid. De stora investeringarna betalar sig i klimatnytta. Och som miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) själv påpekar

"Vi kommer att behöva kompletterande åtgärder för att nå våra mål."

Alltför mycket tid och kraft har ägnats åt gröna småfrågor som har försumbar effekt. Det har handlat om alltifrån subventioner av elcyklar till ineffektiva satsningar inom Klimatklivet. Eller som på onsdagen om att införa en skatt som höjer priset på bärkassar i matvaruhandeln med flera kronor.

Vad som nu behövs är rejäla grepp med utsikt att göra stor skillnad i klimat- och miljöpolitiken.