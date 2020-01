Elektroniska akter klara för Way Out West

Way Out West fyller på sin line-up med flera elektroniska akter. Den kanadensiska producenten Caribou kommer tillbaka till Göteborg. Han besökte festivalen för fem år sedan då han uppträdde på Linné-scenen. Nu är han aktuell med albumet ”Suddenly” och kommer att spela med fullt band på festivalens ”Stay Out West” – klubbspelningar utanför festivalområdet.

En annan kanadensare som kommer är Jayda G som ofta spelar vintage-märkt disco, boogie och soul i sina dj-set. Förra året släppte hon sitt debutalbum ”Significant Change”.

Barndomsvännerna Matt McBriar och Andy Ferguson från Belfast under namnet Bicep, producerar dansant elektronisk musik med influenser från techno, italodisco, jungle, trance och garage. De kommer att spela i Slottsskogen.

Amerikanen Kerri Chandler kommer vara huvudakt på Dungen-scenen. Han beskrivs som en veteranproducent och en dj-ikon inom housemusiken. Kerri Chandler växte upp i en familj av jazzmusiker och fick sin första smak av skivspelarmagi via sin pappa Joes dj-anläggning.

På samma scen kommer portugisiska dj:n Mafalda att spela. Hon driver det Londonbaserade Melodies International, ett bolag som återutger soul- och discorariteter.