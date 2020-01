Natten till fredag slår transferfönstret igen i stora delar av Europa. Men redan på måndag väntar en viktig stängning ytterligare för Malmö FF. Då måste truppen anmälas till Uefa för det fortsatta Europa League-spelet.

– Det känns tryggt där. Adi, Anel och Isaac är de jag måste anmäla på våra A-platser. Andra aktuella går på B-listan, säger MFF:s sportchef Daniel Andersson.

Telefonen gick varm även under träningen i Marbella för sportchefen Daniel Andersson. Bild: LUDVIG THUNMAN

Adi Nalic, Anel Ahmedhodzic och Isaac Kiese Thelin var inte med på höstens Europaresa. Och MFF får anmäla just tre nya spelare inför mötena med Wolfsburg. Utöver det kan så kallade egenfostrade spelare gå in på en B-lista. Där kvalar Hugo Andersson och Pavle Vagic in.