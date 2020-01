Polarn o Pyret satsar på second hand

Klädkedjan Polarn o Pyret börjar med andrahandsförsäljning av ytterplagg i sina 93 nordiska butiker. Kunder ska kunna lämna in använda ytterplagg till valfri butik som sedan ska sälja dem vidare. Kedjan har sedan tidigare en digital tjänst med just second hand-försäljning.