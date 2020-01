Polisen om tre dagar i Malmö: Tolv gripna och 39 vapen beslagtagna

39 beslagtagna vapen, tolv gripna och 729 fastigheter genomsökta. Det är några av resultaten från de senaste tre dagarnas massiva polisinsatser i tre Malmöområden.

Under hela 2019 beslagtog polisen 157 vapen i Malmö. Under de senaste tre dagarnas insatser i Rosengård, Nydala/Hermodsdal och Holma/Kroksbäck, har 39 vapen hittats. Det berättade polisen under en pressträff på fredagen.

Insatserna är en del av polisens särskilda nationella händelse Operation Rimfrost som syftar till att minska antalet sprängningar och skjutningar i Sverige. Från tisdag till torsdag ledde det till att invånarna i de tre Malmöområdena fick uppleva en rejält ökad polisnärvaro.

— Det har handlat om kontroller för att primärt upptäcka vapen, sprängladdningar, falska cigaretter, efterlysta personer och människor som saknar rätt att vistas i Sverige, säger Stefan Hector, kommenderingschef för Rimfrost.

Resultatet av de tre senaste dagarnas insatser är bland annat:

• 729 genomsökta fastigheter.

• 2000 kontrollerade fordon.

• 12 personer frihetsberövade.

• 39 vapen beslagtagna.

• Likaså ett kilo sprängämnen och en stor mängd ammunition.

• 41 polisanmälningar.

• Nio beslag av narkotika.

Enligt Stefan Hector har de boende i områdena välkomnat den stora polisnärvaron.

– Den breda allmänheten vi mött är i huvudsak positiv och vill att vi ska komma tillbaka till områdena. Den kriminella miljön har reducerats i kraft.

Polisen är medveten om att den narkotikahandel som bedrivits i de utvalda områden troligen flyttat och nu finns på andra platser.

– Vi vet att både handeln och fokuspersonerna bara byter plats. Men vid varje förflyttning försvagas de kriminella nätverken, säger Nico Miselli, operationsledare för Rimfrost i region Syd.

De tolv gripna är främst misstänkta för grova narkotikabrott men det handlar även om personer som ska förhöras kring mordfall.

– Med komplexa problem som skjutningar i Malmö löser man inte ingenjörsmässigt. Man måste pröva sig fram. Här har vi identifierat platser med hög koncentration av sprängdåd och skjutningar, säger Stefan Hector.

– Det har vi kokat ner till de här exakta platserna som vi har genomsökt, säger Nico Miselli.

Artikeln uppdateras.