Redhawks hjälper barn i Filippinerna: ”Allt tyder på fullsatt”

En kvarts miljon till skolbarn i Filippinerna. Det hoppas Malmö Redhawks blir utfallet av Hockeyns Dag.

– Allt tyder på fullsatt i Malmö arena mot Luleå. Det har varit fullsatt sex av de åtta gånger vi genomfört arrangemanget, säger Marcus Larsson, marknadsansvarig i Redhawks.

Första gången Hockeyns dag arrangerades var i januari 2012. Då kom 8912 åskådare för att titta på den allsvenska matchen mot Södertälje.

Sedan dess har det varit fullsatt i Arenan så när som för tre år sedan då även Luleå var på besök. 10 612 bänkade sig den gången.

Nu kommer det att bli folkvandring till Arenan på nytt. Klockan 13.45 på lördagen slås portarna upp för de sista som tar chansen att gå gratis på hockey. Matchstart 15.15.

– Vi räknar med att ha någonstans mellan två-tre tusen biljetter kvar. Vill man vara säker att komma in finns det förköp, säger Marcus Larsson.

Tillsammans med 80 företag samlar man den här gången in pengar till Help at Hand. En krona per åskådare och företag upp till 10 000 kr. Målet med eftermiddagen är att samla in pengar för att möjliggöra skolgång för 3000 barn i Filippinerna.

– Tjugo procent av intäkterna går till Help at Hand. Dessutom skänker vi i Redhawks tjugo procent av våra biljettintäkter. Sedan är det även insamling genom swish bland annat i samband med matchen.

Även den här gången är det Teddy Bear Toss. För andra året i rad genomförs nallekastning när Redhawks gör sitt första mål.

– Förra året samlade vi in drygt tvåtusen nallar. Alla besökare uppmanas att ta med sig gosedjur och när vi gör vårt första mål kastar man in dessa på isen. Nallarna kommer att hamna i Filippinerna också, säger Marcus Larsson.

Hockeyns dag håller på att bli inarbetat i Malmö.

– Det är jätteroligt att se att supportrarna tar till sig arrangemanget. Hockeyns dag finns i olika tappningar runt om i landet, men i den här typen av välgörenhetsarrangemang tror jag att vi i Malmö kommit längst med, säger Marcus Larsson.

De två senaste åren har 368 348 kronor respektive 285 886 kronor samlats in till Barncancerfonden.

Help at Hand är en direktverkande biståndsorganisation, grundad av Kristian Rankloo 2013. Alla bidrag till organisationen går oavkortat till behövande barn för att hjälpa dem med mat, trygghet, bättre hälsa och skolgång. Det är andra året som Redhawks samarbetar med Help at Hand.

Redhawks spelar sin tredje hemmamatch på fem dagar. I veckan har Brynäs (5-0) och Skellefteå (4-1) besegrats. Alla som spelade i torsdags är även tillgängliga i lördagens match mot serieledarna.

– Ett jättebra test för oss. Mycket positivt på slutet. Mål ger självförtroende och harmoni. Vi ska kasta nallebjörnar tidigt i matchen. Ett inslag som är extra kul för både spelare och oss ledare, menar Redhawkscoachen Peter Andersson.

Redhawks fem största publikmatcher 19/20

Största publiken i Malmö arena innevarande säsong. Redhawks siffror först.

Datum Motståndare Resultat Publik 2019-12-28 Rögle 1-4 12600 2019-09-17 Rögle 3-4 9559 2019-11-02 Leksand 1-4 8261 2019-11-23 Brynäs 0-2 6882 2019-10-31 Frölunda 3-2 6244

Fakta Publik Hockeyns dag 2012-2019 2012: Södertälje, 8 912 2013: Asplöven, 12 800 2014: Björklöven, 12 800 2015: Karlskrona, 12 800 2016: Karlskrona, 9 369 (upp till 18 år gick gratis) 2017: Luleå, 10 612 2018: Mora, 12 600 2019: Timrå, 12 600