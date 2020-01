Stand up artister kommer till Kävlinge

Nu kommer standupen till Kävlinge. Det är en lundaklubb som gör utflykt till orten för att de blev förtjusta i puben på Kvarngatan.

– Skämten kommer att handla om allt från vardagsproblem till aktuella nyheter, utlovar Erik Iancovic som driver Dare! Comedy i Lund.

Det är svårt att hitta bra standuplokaler i Lund tycker Erik Iancovic som drivit sin klubb sedan 2013, först på gamla Glorias sedan på The Herbivore i Lund.

– Jag fick tips om puben i Kävlinge och åkte dit för att kolla och kände genast att här måste vi testa. Lokalen är trevlig och bra genom att man kan avgränsa en sektion, säger Erik Iancovic.

Med sig tar han fyra komiker från Sydvästskåne: Eric Andersson, som driver Dockan Comedy i Malmö, Mats Bergström från Lund, Damian Alin som Driver Trelleborg Comedy klubb och nybörjaren Elvira Gullberg från Eslöv, med erfarenhet från bland annat Humorbaren och olika spex i Lund.

– Det är duktigt folk. Och gratis för besökarna. Om det slår väl ut kommer vi gärna tillbaka till Kävlinge, säger han.

Stand up comedy-aftonen är på The Old times pub fredagen den 7 februari klockan 21.