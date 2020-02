Här är Demokraterna som siktar på Vita huset

Elva personer slåss om att få bli Demokraternas presidentkandidat och få möta Donald Trump i valet den 3 november. Startfältet har krympt under hösten och vintern, i takt med att några hoppfulla kastat in handduken.

Ytterligare fler väntas falla ifrån när primärvalssäsongen är i gång och kandidaternas dragningskraft sätts på prov. Här är en lista över dem som ställer upp i första testet, nomineringsmötet i Iowa den 3 februari.

Joe Biden

Joe Biden, 77 år, leder de nationella opinionsmätningarna med god marginal före sina medtävlare bland Demokraterna, men i Iowa har han blivit omkörd av Bernie Sanders.

Biden var vicepresident under Barack Obama och tjänstgjorde i 36 år som senator för Delaware. Han har två gånger tidigare, utan framgång, försökt bli Demokraternas presidentkandidat. Han betonar ofta sin breda utrikespolitiska kunskap och sin arbetarbakgrund, Bidens släktingar jobbade i gruvindustrin. Har fått stöd från viktiga fackförbund och tros kunna ge president Donald Trump en match om stödet från USA:s vita arbetare. Den frispråkige Biden har dock visst politiskt bagage. Under våren anklagades han bland annat av flera kvinnor för olämpligt beteende – som att vara för närgången. Han är också indragen i riksrättsprocessen mot Trump genom att motivet för presidentens påstådda utpressning mot Ukrainas president skulle vara att förmå Ukraina att utreda Bidens och hans son Hunter Bidens engagemang i landet.

Bernie Sanders

Vermontsenatorn Bernie Sanders, 78 år, blev känd över världen när han framgångsrikt tävlade mot Hillary Clinton i kampen om Demokraternas nominering inför det förra presidentvalet 2016. Har tidigare varit borgmästare i Burlington och suttit i USA:s representanthus. Politiskt betecknar han sig som demokratisk socialist, han har bland annat kampanjat för gratis högskoleutbildning och framhållit de skandinaviska ländernas välfärdssystem som ett föredöme. Bland hans profilfrågor finns även åtgärder för att bekämpa den globala uppvärmningen.

Han är äldst av kandidaterna och hans ålder lyfts ibland fram av hans rivaler som ett problem. Inte minst sedan han i oktober drabbades av en hjärtinfarkt och hamnade på sjukhus. Han ligger tvåa i de nationella mätningarna, men har passerat Biden i mätningarna i Iowa, där primärvalssäsongen inleds.

Elizabeth Warren

Elizabeth Warren, 70-årig senator från Massachusetts, har gjort sig känd som en progressiv politiker med hög svansföring. Undervisade i juridik på flera universitet, bland annat ansedda Harvard, innan hon valdes in i senaten 2012. President Donald Trump har emellanåt hånat Warren genom att kalla henne för "Pocahontas" eftersom hon framhållit sitt släktskap med USA:s ursprungsbefolkning.

Bland Warrens prioriterade frågor är förbättrad ekonomi för USA:s medel- och arbetarklass. Hon vill även reformera systemet för studielån samt hårdare reglera finanssektorn. “Jag har en plan för det” har blivit ett slagord i hennes kampanj och budskap på anhängarnas tröjor. Hon är, tillsammans med Amy Klobuchar, den kandidat som ledarredaktionen för The New York Times har ställt sig bakom.

Pete Buttigieg

Pete Buttigieg är startfältets yngste, en 37-årig tidigare borgmästare från staden South Bend i Indiana. Tidigare marinkårssoldat som varit krigsplacerad i Afghanistan. Buttigieg är öppet homosexuell och framhåller det som en tillgång i kampen om Vita huset. Bland hans vallöften finns åtgärder mot klimatkrisen och höjda skatter för USA:s rikaste. Han anser sig också vara den som kan engagera partiets unga. I mejl till anhängare har han bett dem reflektera över hur USA ser ut år 2054, då han är lika gammal som den sittande presidenten är i dag.

Han har också visat sig mycket framgångsrik när det gäller att samla in pengar till sin kampanj. Han tävlar i främre delen av startfältet mot fyra personer som alla är över 70 år.

Mike Bloomberg

Mike Bloomberg är med sina 77 år (fyller 78 den 14 februari) en av de äldre i striden. Utbildad ingenjör och ekonom. Grundade 1982 företaget Bloomberg LP., som i dag vuxit till ett av världens största medie- och informationsbolag. Har varit borgmästare i staden New York under tre mandatperioder, mellan åren 2002 och 2013. På papperet har han tidigare varit republikan, men han lämnade senare partiet och gick i oktober förra året med i Demokraterna. Han har i mer än tio år flirtat med tanken att ställa upp i presidentvalet.

Har en nettoförmögenhet på motsvarande drygt 519 miljarder kronor och donerar pengar genom sin stiftelse Bloomberg Philanthropies. Han har skänkt stora summor till Demokraterna, inte minst vid mellanårsvalen 2018, och till organisationer som arbetar för tuffare vapenlagar och för klimatet. Han kastade sig in i striden sent, i november, och har överhuvudtaget inte kampanjat i Iowa eller de övriga tidiga delstaterna. Han satsar all kraft på Supertisdagen.

Amy Klobuchar

Den 59-åriga senatorn Amy Klobuchar från Minnesota är före detta åklagare och företagsjurist. Hon valdes in i senaten 2006 och har försvarat sin plats där i ytterligare två val. Hon anses mittenorienterad och har genom åren flera gånger omnämnts som en stigande stjärna inom Demokratiska partiet. Hon blev känd för en bredare allmänhet under utfrågningen av president Donald Trumps HD-domarkandidat Brett Kavanaugh 2018.

Hon har själv profilerat sig som en pragmatiker från Mellanvästern som är van att få saker och ting gjorda. Spås ha goda chanser att fånga röster i den viktiga mellanvästern – och i Minnesotas grannstat Iowa, som håller det första nomineringsmötet. Bland hennes hjärtefrågor finns kampen mot opioidkrisen liksom läkemedelskostnader. Har även drivit frågor om konsumentskydd och nätsäkerhet och arbetat över partigränserna med republikanska kandidater. Klobuchar är en av två kandidater som ledarredaktionen för The New York Times ställt sig bakom, men ligger inför primärvalen långt efter i nationella opinionsmätningar.

Andrew Yang

45-åringen Andrew Yang är tidigare it-företagsledare och affärsman. Har grundat Venture for America, en organisation som främjar utveckling av företagande och entreprenörskap. En profilfråga är hans förslag om en basinkomst på 1|000 dollar per månad till alla amerikanska medborgare över 18 år. Har under kampanjen uppmärksammats för att ha lyft fram teknikfrågor som robotar och artificiell intelligens. Ordet math har blivit ett slagord i kampanjen och syns på anhängarnas kepsar. Det är en förkortning för "Make America Think Harder" (Få Amerika att tänka bättre) och även en syftning på ordet mathematics (matematik) samt en blinkning till Donald Trumps "Make America Great Again".

Yangs föräldrar invandrade till USA från Taiwan och han växte upp i New York. I opinionen ligger han i mitten av startfältet.

Tom Steyer

Tom Steyer, 62-årig miljardär, före detta hedgefondförvaltare och filantrop. Känd för stora donationer till Demokratiska partiet. Han har bland annat bekostat reklamkampanjer med budskapet att president Donald Trump bör dras inför riksrättsåtal. Kampen mot klimatförändringarna och satsning på förnyelsebar energi är annars hans profilfrågor i valrörelsen.

Tulsi Gabbard

Tulsi Gabbard, 38-åring från Hawaii och ledamot av USA:s representanthus sedan 2013. Har Samoaamerikanskt ursprung och är hindu, vilket tros kunna locka minoriteter. Hon stödde Bernie Sanders i primärvalen 2016.

Som nationalgardist har hon varit krigsplacerad i Irak samt arbetat i Kuwait. Hennes största profilfråga är motstånd mot amerikanska militära insatser utomlands bland annat i länder som Syrien, och hon har dragit på sig kritik för att ha träffat Syriens president Bashar al-Assad.

Hon har även kritiserats för att hon i början av 2000-talet arbetade för sin fars organisation som verkade mot samkönade äktenskap och hon har tvingats be om ursäkt för nedsättande uttalanden om homosexuella. Hon säger nu att hon är för sådana giftermål.

Michael Bennet

Den 55-årige Michael Bennet är senator från Colorado sedan 2009. Anses som en moderat Demokrat, känd för att söka kompromisser. Är mest känd som en av De åttas gäng, en partiöverskridande grupp som arbetade fram ett förslag till invandringsreform 2013. Han tillkännagav i april förra året att han diagnostiserats med prostatacancer men har enligt sin kampanjstab framgångsrikt opererats. Har i valrörelsen förespråkat modernisering av ekonomin och tagit upp områden som artificiell intelligens och ökade satsningar på infrastruktur. Tillhör bottenskiktet i opinionen.

Deval Patrick

Deval Patrick, 63 år. Tidigare jurist med inriktning på medborgarrätt, guvernör i Massachusetts och chef vid investmentbolaget Bain Capital. God vän med Barack Obama och den enda återstående svarta kandidaten i startfältet. Han kastade sig in i striden om kandidaturen sent, först i november 2019.

Han har sagt sig vilja driva en kampanj med fokus på att ena människor och samla nationen snarare än att driva en viss ideologisk linje. Som guvernör 2007–2015 fokuserade han bland annat på ekonomisk utveckling och innovation.