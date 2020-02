Duo begärs häktad efter våldsamma gårdsrån

Den skånska landsbygden har de senaste veckorna skakats av flera våldsamma rån mot äldre som bor på avsides belägna gårdar. Nu begärs två personer häktade vid Ystad tingsrätt, misstänkta för flera våldsamma rån på Österlen med omnejd.

Några timmar efter förra veckans grova rån mot ett äldre par på en gård i Sjöbo kommun i Skåne greps duon, en 18-årig kvinna samt en 30-årig man, i Malmö.

De misstänks bland annat ligga bakom torsdagens rån i Vollsjö i Sjöbo kommun, då en äldre kvinna och en man i 90- respektive 85-årsåldern, blev bestulna, hotade med kniv och misshandlade i sitt eget hem. Den rånade 90-åringen fick föras till sjukhus.

Rånarna lämnade brottsplatsen i en bil och några timmar senare greps de två misstänkta i Malmö. Nu misstänks de för ett flertal rån. De begärs häktade på sannolika skäl, förutom för Sjöborånet, även för rån mot bostäder i Tomelilla, Vollsjö och Trelleborg.

30-åringen misstänks även för inblandning i det uppmärksammade våldsamma rånet mot ett gods i Ystadtrakten som inträffade för knappt två veckor sedan.

Rånen har skapat stor oro på landsbygden och polisen har via sociala medier varnat för en eller flera aggressiva personer som kör in med bil vid gårdsplanen och som därefter försöker ta sig in i avsides belägna bostäder på Österlen. Polisen har uppgett för TT att ett intensivt utredningsarbete pågått rörande gårdsrånen – och tipsen har varit många.