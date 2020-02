Grönt sportlov väntar i söder

Härjedals- och Jämtlandsfjällen får en påfyllning med snö inför sportloven, men för södra Sverige ser det fortsatt dystert ut för den som längtar efter skidföre.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Jämtlands- och Härjedalsfjällen men det är framför allt för att det blåser hårda vindar som i kombination med snöfallet kan skapa problem.

– Det kan nog komma upp mot två decimeter på sina håll, främst i den västra delen, närmast Norge. Det beräknas snöa under kvällen och fortsatt in under natten, säger meteorolog Moa Hallberg på SMHI.

Under torsdagen kan lite lätt snöfall dra ner över Dalarna. Eventuellt kan det bli tidvis snöfall ner över Västmanland och Södermanland, men det är inget som lägger sig, tror Moa Hallberg.

Senare i veckan kan det komma lite mer snö i norra Sverige, främst under fredagen, från Jämtland och norrut.

– Men det ser inte ut att vara några större mängder. Det är ganska mild luft som rör sig in, så i de sydligaste delarna av Lapplandsfjällen ser det ut att allt mer övergå i regn.

Till helgen inleds sportlovet för många, bland annat i Göteborgsområdet och Jönköping. I delar av det området har det de senaste dagarna kommit ett tunt snötäcke, men det lär inte bli liggande.

– Vi har haft två dagar då det kommit lite snö. Det är ju ganska milt väder att vänta framöver, så en stor del kommer att smälta bort de kommande dagarna, säger Moa Hallberg.

Något hopp om mer snö framöver i södra Sverige är inte i sikte.

– Inte i prognosen just nu. Även om man någon kväll kan se flingor så är det ingenting som stannar på marken.

– Det är fortsatt ganska milt väder att vänta. Nästa vecka ser ganska ostadig ut, men i söder ser det ut främst bli som regn, forsätter Moa Hallberg.

För den som absolut vill ha snö på sportlovet finns det alternativ. I Idre i Dalafjällen är snödjupet 40 centimeter, I Storlien-Lindvallen i Jämtland 110 centimeter och i Kittelfjäll i Lappland 130 centimeter, enligt SMHI:s snödjupsrapporter.