Leksands nye tränare: ”Vi ska bli bättre på allt”

Ulf Samuelsson drog in som en stormvind under sin första dag som tränare för Leksand. – Vi ska bli bättre på allt. Göra fler mål, släppa in färre mål, bli bättre på powerplay och boxplay, säger Samuelsson.

I hockeytokiga Leksand är det många som har stora förhoppningar på att Ulf Samuelsson ska rädda kvar klubben i SHL. Han kände av förväntningarna under sin första dag på jobbet.