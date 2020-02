I kinesiska medier påstås att regimen har läget under kontroll. I videorapporter ger medborgare i den isolerade staden Wuhan en annan bild. De förmedlar desperationen hos människor som känner sig övergivna av ledare som är beredda att låta dem dö för att själva behålla makten, skriver Kinaexperten Lars Ellström som bodde i Peking under sarsepidemin 2003.

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Taxichauffören vinkade avvisande: ”Om du inte har munskydd kan jag inte köra dig!”

Det var under våren 2003 och sarsepidemin hade fått ett järngrepp om Peking. Myndigheterna hade under flera månaders tid mörkat uppgifter om den. Först efter att en militärläkare, Jiang Yanyong, via utländska nyhetsmedier förmedlat en realistisk bild av situationen tvingades de erkänna epidemins omfattning och allvar. Hälsoministern och Pekings borgmästare avgick. Chockvågor rullade genom Kina och ut över världen. Så nu bar nästan alla i Peking munskydd och det blev snabbt ett krav om man ville åka taxi eller gå i affärer.

Vid den tiden arbetade och bodde jag i Peking. Jag insåg snart att det jag bevittnade inte var en epidemi utan två: en virologisk och en psykologisk. Den virologiska var hemsk men till slut drabbade den ändå inte fler än 8437 människor globalt av vilka 813 avled. Den psykologiska epidemin, skräcken för sars, drabbade däremot nästan alla i Kina och slet sönder både det sociala och ekonomiska livet. Folk ville inte umgås, arbetade hemifrån och ville inte sitta i möten.

Men munskydden var också ett uttryck för en djup misstro mot myndigheterna och speciellt det styrande kommunistpartiet och dess systematiska icke-transparens, och den vare sig började eller slutade med sars. För att skydda sitt maktinnehav mörkar partiet besvärande skandaler och problem. Varje avvikelse från den av partiet kodifierade historieskrivningen ses som subversion. När jag senare, 2009-2011, vandrade genom norra Kina mötte jag den här misstron överallt som en återkommande refräng: ”de är korrupta, varenda en, nedifrån och upp”.

Sedan Xi Jinping kom till makten 2012 har icke-transparensen blivit programmatisk. Enligt läckta instruktioner till partikadrer i ”Dokument 9” från våren 2013 ska alla försök till självständig informationsspridning och opinionsbildning stoppas. Därför är det inte förvånande att hanteringen av coronaviruset från Wuhan till stor del ser ut som en upprepning av 2003.

Liksom under sars försökte de lokala myndigheterna i Wuhan lägga lock på uppgifterna om en begynnande epidemi. När det inte längre var möjligt hävdade de att det nya coronaviruset endast överfördes från djur till människa och inte mellan människor, en beskrivning man höll fast vid trots att antalet smittade snabbt växte. Samtidigt arbetade censorerna intensivt med att ta bort information om coronaviruset ur nyhetsflödet och från sociala medier. Personer som via sociala medier informerade eller ställde frågor varnades av polisen för att ”sprida rykten”. Först efter den 20:e januari, då 136 nya fall hade upptäckts i Wuhan och även fall i Peking och Guangdong-provinsen, lyftes censurspärrarna till viss del och informationen om coronaepidemin exploderade i medierna.

I grund och botten är det samma metod som nu används i regionen Xinjiang där en miljon eller fler uigurer och andra muslimer har spärrats in i interneringsläger.

På så sätt missade man sannolikt möjligheten att stoppa det nya viruset på ett tidigt stadium. Det sprids av allt att döma mycket snabbare än dess kusin, sarsviruset. Enligt officiella siffror har i skrivande stund 28 340 personer smittats inom och utom Kina och 566 har avlidit, alltså en mycket snabbare och mer omfattande spridning än för sars, men ett lägre dödstal. Kinesiska experter menar att såväl smittspridningen som dödstalen kommer att sjunka men alla håller inte med om det.

Ett nytt inslag i metoderna att bekämpa viruset är den kinesiska regeringens drakoniska beslut att sätta mångmiljonstaden Wuhan och andra städer i karantän. Det ser ut som en betingad reflex av en regim som är besatt av föreställningen att sociala problem löses bäst med hjälp av kontroll, i sista hand genom att spärra in folk. I grund och botten är det samma metod som nu används i regionen Xinjiang där en miljon eller fler uigurer och andra muslimer har spärrats in i interneringsläger. Även de anses ju bära på en farlig sjukdom, den islamska tron, som de ska ”botas” från. Hur som helst menar många att isoleringen av Wuhan och andra områden är fel väg att gå – den som spärras in vill ta sig ut och då kan smitta spridas okontrollerat.

Effekterna av isoleringen av Wuhan illustreras av ett antal dramatiska videorapporter som under de senaste dagarna sänts via internet av trotsiga medborgarjournalister som vill visa världen vad som verkligen sker. De rapporterar om överfulla sjukhus med döda som ligger i korridorerna ”därför att begravningsentreprenörerna inte hinner hämta dem”, om sjuka som skickas hem på grund av platsbrist, och om fortsatt mörkning av information och fortsatta trakasserier av dem som försöker beskriva vad som händer. De förmedlar desperationen hos människor som känner sig övergivna av ledare som är beredda att låta dem dö för att själva behålla makten.

För ledarna i Peking är epidemin naturligtvis mycket besvärande. Men ännu mera allvarligt för dem är den utbredda folkliga misstron mot dem. Den stärks nu, snabbt, som framgår av videorapporterna från Wuhan. Och de visar också att det alltid kommer att finnas de som står upp mot lögn och maktfullkomlighet.