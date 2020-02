Minnesord om Catharina Arneklo

Förre läraren på Klostergårdsskolan i Lund, Catharina Arneklo har, som tidigare meddelats, avlidit efter en tids sjukdom vid 76 års ålder. Närmast sörjande är systern och hennes barn med familjer.

Nätt. Stark. Uppfordrande. Varm. Allvarlig. Leende. När mina tankar kretsar kring min bild av Catharina står dessa kontraster tydliga för mig – och kanske är det en av nycklarna till att vi är så många som fascinerats av Catharina och trivts i hennes sällskap.

Jag lärde känna Catharina på Klostergårdsskolan i Lund där jag arbetade som skolsköterska och Catharina som lärare. Catharina hade en unik förmåga att se och bekräfta barn med vitt skilda förutsättningar. Det var lugnt och trivsamt i Catharinas klassrum.

Hon utstrålade en auktoritet och tydlighet som många av oss yngre kollegor längtade efter att erövra. Hon gjorde det lätt för barn med olika behov att finna sig väl tillrätta. Catharina behövde inte höja rösten, med sitt lågmälda sätt lyckades hon skapa ro och arbetsglädje i klassrummet.

Rektorn på Klostergårdskolan, Marita Christoffersson säger ”Catharina hade en förmåga att äga klassrummet. Det är unikt att denna späda kvinna kunde ha en sådan utstrålning som ingav respekt och värme”. Hon fick oss alla, både barn och vuxna, att bli den bästa versionen av oss själva.

Efter Catharinas pensionering rekryterade jag henne som volontär till Majblommans Lokalförening i Lund där hon gjorde en ovärderlig insats för barn i Lund under många år. Under några intensiva veckor under våren distribueras majblommor till alla skolor i Lund, och efter insamlingsperiodens slut hämtar volontärerna blommor och pengar på skolorna, och sedan tar ett stort arbete vid att räkna och sortera överblivna majblommor och pengar. De pengar som samlats in, lämnas sedan som bidrag till behövande barn i Lund.

Catharina växte upp i Smålands Taberg och Huskvarna med mamma som var lärare och pappa som var försäljningschef på Huskvarna Vapenfabrik.

Efter flickskolan tog hon studenten på Högre allmänna Läroverket i Jönköping. Därefter arbetade hon ihop en reskassa och for med bästa väninnan Eta, en resegrammofon och några vinylplattor till Paris för ett års studier vid Sorbonne och med stor aptit på livet. Ett liv hon aldrig blev mätt på. Eta beskriver sin väninna så här: ”Kul, härlig, söt och alltid på gott humör”.

Efter Paris var det dags för Lund för lärarstudier mixat med karnevaler, fest och jobb som reseledare. Genom ett antal kurser vid universitet fick hon även ett stigande intresse för Antikens liv och historia, ett intresse som varade livet ut.

Hon har deltagit i arkeologiska utgrävningar och gjort otaliga resor till de flesta av länderna runt Medelhavet, inklusive Libanon, Palestina, Turkiet och länderna längs den afrikanska kusten. Favoritlandet var Grekland och hit återvände hon ofta. I Lund var hon varmt engagerad i Antikmuseets vänner och Rominstitutet.

Catharina älskade sitt sommarparadis Frösakull som hon övertog efter föräldrarnas bortgång. I september 2019 lämnade hon temporärt Frösakull för en inplanerad kontroll på sjukhuset i Lund, men varifrån hon aldrig återkom.

Ett rikt och roligt liv, fullt med kärlek och mening, så tycks mig Catharinas liv ha varit. Hon har fått mycket av livet, men hon har gett ännu mer till familj, vänner och alla dessa hundratals, eller kanske tusentals lundabarn som hon undervisat med varm, fast och vänlig hand. Vi är många som minns Catharina med tacksamhet och glädje. Jag önskar att fler finge leva så!

Pernilla Garmy