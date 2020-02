När jag besökte Skåne i höstas sade jag att Malmö inte skulle stå ensamt. Det gällde då och det gäller framåt, skriver inrikesminister Mikael Damberg (S).

Under förra veckan tog ett stort antal poliser, tulltjänstemän och andra myndighetsrepresentanter kontroll över ett antal platser i Malmö. Under Operation Hagelstorm beslagtogs 39 vapen och 1 kilo sprängdeg. För att vända utvecklingen med gängvåldet är det en nödvändig styrkedemonstration från samhällets sida.

Något i skymundan har Malmös kriminella nätverk satts under hårt tryck senaste åren. Enligt polisens siffror har skjutningarna i polisområdet minskat från 65 under 2017 till 34 förra året och sprängningarna minskat från 58 till 36 under samma tid.

Malmö har ofta legat i framkant i kampen mot gängvåldet. Såväl polisen som företrädare för staden har pekat på sådant som borde förbättras, som straffskärpningen för grovt vapenbrott, vilket lett till att fem gånger fler häktas idag. Sluta skjut-projektet visar positiva resultat i att förebygga skjutningar och erfarenheterna ska nu spridas över landet.

Men samtidigt drabbades Malmö av ett antal mycket grova och djupt tragiska våldsbrott förra hösten. Inte minst mordet på en mamma i stadsdelen Ribersborg och mordet på en 15-åring vid Möllevångstorget passerade alla gränser för vad anständighet och medmänsklighet innebär.

Det gör även de kriminella som använder sprängningar som ett sätt att attackera sina fiender. När man med berått mod riskerar livet på barnfamiljer och tvingar dem att fly ut genom en söndersprängd dörr mitt i natten, då ska samhällets fulla kraft användas för att slå mot gärningsmännen.

Därför är riktningen framåt tydlig.

Operation Rimfrost löper på. Antalet poliser kommer att fortsätta synas och märkas i Malmö. Vid sidan av detta intensiva arbete fortsätter utbyggnaden av svensk polis och rättsväsende. Sedan regeringen inledde satsningen 2016 har Polismyndigheten fått 3 500 fler anställda. Under förra året kom det 74 nyutbildade poliser till Malmö, samtidigt som en ny polisutbildning öppnade i staden.

Men polisen får också skarpare verktyg. Vid årsskiftet slopades tillståndskravet vid kamerabevakning, vilket ger bättre förutsättningar att öka antalet kameror i Malmö. Under våren kommer polisen också att ges nya möjligheter att bryta sig in i kriminellas telefoner och läsa krypterad kommunikation. Vi kommer att förbjuda oregistrerade kontantkort, försvåra ytterligare för kriminella att använda bilmålvakter och förenkla husrannsakan i kriminella miljöer.

Det repressiva ska mötas av ett långsiktigt brottsförebyggande arbete som tar itu med grundorsakerna till våldet. En sådan är narkotikan. För det går att dra ett streck mellan kokainet på innekrogarna och skjutningarna några kvarter bort.

Brå kommer nu på regeringens uppdrag att kartlägga narkotikamarknaden i Sverige. Polisen har fått i uppdrag att stärka sitt arbete mot narkotikabrottslighet. Vi tar fram en ny strategi mot alkohol, narkotika, dopning och tobak och kommer att skärpa postlagen för att försvåra leveranser.

Samtidigt är det helt grundläggande att vi lyckas strypa nyrekryteringen till gängen. Kommuner och socialtjänst måste kunna möta polisens utbyggnad. Därför ökar regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna anslagen till kommunerna med ytterligare fem miljarder kronor i år, varav 116 miljoner till Malmö. Vi socialdemokrater utgår från att vi kommer överens inom budgetsamarbetet om att nivån ska räknas upp med minst fem miljarder också 2021. Beskedet kommer i budgetpropositionen för 2021.

Regeringen skjuter också till 250 miljoner i år för att minska kostnaderna för LVU-placeringar när barn och unga måste bort från destruktiva miljöer. Sammantaget är detta viktiga besked för att Malmö ska ha resurser att arbeta förebyggande med fältarbetare, socialsekreterare och skolpersonal.

När jag besökte Skåne i höstas sade jag att Malmö inte skulle stå ensamt. Det gällde då och det gäller framåt. Jag hoppas och tror att Malmöborna känner av och uppskattar polisens kraftsamling. Vi kommer helt säkert att uppleva bakslag och tuffa veckor på vägen. Men vändningen är påbörjad och vi ska visa beslutsamhet och uthållighet för att resultaten ska fortsätta neråt – för ett tryggare och starkare Sverige.

Mikael Damberg (S), är inrikesminister.

