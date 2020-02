Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

President Trump står i strålkastarljuset och presenterar sin fredsplan för Israel-Palestina, tillsammans med sin gode vän Bibi, Premiärminister Netanyahu, under ovationsartade applåder. Den ene är inblandad i riksrättsprocessen i den amerikanska senaten, den andre är åtalad för korruption. Men var är Israels motpart, palestiniernas företrädare?

Den mycket omtalade fredsplanen, utlovad sedan två år tillbaka, har tillkommit utan att parterna samtalat med varandra. Hur ska detta gå?

För oss, som i ett antal år i vår Amnestygrupp försökt bearbeta staten Israel med anledning av deras aktioner mot byn Nabi Saleh på den ockuperade Västbanken är detta svårt att förstå. Byn med ungefär 500 invånare har i huvudsak levt på sina olivodlingar. Under senare år har de blivit alltmer utsatta, sedan en israelisk bosättning tillkommit i deras närområde. Det har kommit till konfrontationer mellan ockupationsmakten och byborna, varvid två av byns invånare dödats och åtskilliga andra gripits och avtjänat tid i fängelse. Den unga flickan Ahed Tamimi hamnade på många tidningars framsidor efter att hon sparkat på en israelisk soldat, som gjort intrång i hennes hem nattetid. Hon fick avtjäna drygt ett halvår i fängelse.

Enligt internationell rätt är bosättningarna illegala. Eller de var det tills utrikesminister Mike Pompeo nyligen förklarade dem legala! I den så kallade fredplanen skall Israel få behålla alla sina bosättningar på ockuperad mark. och dessa bosättningar ska fungera som israeliska enklaver utspridda över hela Västbanken.

För några år sedan uttalade sig State Department – utrikesdepartementet – i USA på följande sätt: ”No country can change the borders of another by force. The states of the world agreed to this principle in the United Nations’ Charter, pledging to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state”. Då gällde det Rysslands annektering av Krimhalvön.

Hur ska man förstå detta?

Låt oss som ett tankeexperiment anta att någon av våra grannkommuner, Eslöv eller Staffanstorp eller Kävlinge, skulle flytta in sina invånare i delar av Lund, Stångby eller Råby till exempel, och hindra de där bosatta Lundaborna från att ta sig till sitt arbete, hemsöka dem nattetid och slå sönder deras hem.

Låt oss vidare anta, att dessa trakasserier skulle fortsätta år ut och år in, trots att hela det internationella samfundet betraktar deras ockupation som olaglig.

Och nu skulle denna ockupation helt plötsligt vara laglig.

Det är ingen tvekan om att Israel har rätt till sin stat inom säkra gränser. Men är det bara Israel som har rätt så kommer den här fredsplanen, trots applåderna, aldrig att fungera.

Britta Broberg

Bengt Törjas