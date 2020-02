Granqvist klev av när HIF kryssade: "Får kolla med läkarna"

Andreas Granqvist och konstgräs är inte bästa vänner. Med tio minuter kvar av mötet med IFK Göteborg bröt kaptenen matchen.

– Jag känner lite smärta, säger han.

IFK Göteborg 2 (1)

HIF 2 (1)

Efter 1–3 mot Odense och 2–3 mot Lyngby spelade HIF 2–2 mot IFK Göteborg på Bravida arena under lördagen. Lagkaptenen Andreas Granqvist längtar till han får spela på naturgräs.

– Det har varit lite väl mycket bolltapp i de här tre matcherna. Det kan vi slipa på och snart åker vi till Cypern där vi hoppas att det är en bra gräsmatta. Annars ser det bättre och bättre ut för varje match, säger han.

Robin Söder gav IFK Göteborg ledningen i den 24:e minuten. Via en motståndare sköt Mohammed Abubakari in kvitteringen sex minuter senare. I matchminut 63 gjorde Tobias Sana 2–1 innan nyförvärvet Brandur Hendriksson gjorde sitt livs andra HIF-mål när han nickade in 2–2 efter en påpasslig assist av Alex Timossi.

För första gången spelade HIF med en backlinje bestående av Ravy Tsouka, Egzon Bejtulai, Andreas Granqvist och Erik Figueroa.

Med andra ord: tre nyförvärv och en landslagskapten.

– Det kändes ganska stabilt där bak, det är bra killar och vi hittade varandra bra. Sen måste vi så klart bli starkare när Göteborg sätter pressen. Stundtals skapade vi ett tryck på dem och då fick de försvara lågt i stället. Det kommer vi träna på framöver, säger Andreas Granqvist.

I fjol hade den 34-årige mittbacken långvariga skadeproblem. Mot Odense och Lyngby spelade han en halvlek, mot IFK Göteborg gestikulerade han för byte i den 80:e minuten (19-årige Jakob Voelkerling Persson kom in och satte kaptensbindeln på sin egen arm).

– Fysiken känns faktiskt jättebra, men det är lite smärta. Vi får kolla där inne, säger Andreas Granqvist.

– Jag känner mig riktigt pigg och fräsch och hade kunnat spela 90 minuter.

När vi frågar var han har ont ler han hemlighetsfullt.

– Vi får se. Jag är lite öm i kroppen, det här konstgräset är inte bra för mig kan jag säga. Det känner jag redan nu. Det är små ryckningar hela tiden, jag känner lite smärta. Vi får kolla det med läkarna. Jag tror inte att det är någon fara, det är inte samma som tidigare, säger han.

Var tanken att spela 90 minuter?

– Nej, jag trodde att tanken var 60 minuter. När jag tittade upp mot klockan var jag överraskad att det hade gått 80 minuter. Jag kände mig jättepigg och jättefräsch, jag kände ingen anledning att byta men när det var tio minuter kvar var det lika bra.