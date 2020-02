”Jag dras till det tidlöst existentiella i Mats Hjelms konst”, skriver Carolina Söderholm.

Från Mats Hjelms utställning ”A riddle within a riddle” på Galleri 21.

I skumrasket på Galleri 21 undrar jag hur mycket som krävs för att vardagen ska tippa över. Ni vet, den där känslan av att förtöjningarna till verkligheten lossar. Den rutinerade videokonstnären och filmskaparen Mats Hjelm vet i varje fall hur man gör. Hans utställning kan beskrivas som en totalinstallation, en roadtrip utan början eller slut. ”A riddle within a riddle” kallar han den själv. I sina videoverk skruvar han vardagen ur dess fattning, och ger sig av på resande fot. Genom skickligt korsklippta sekvenser låter han vinklar och scener flyta in i varandra, från karuseller och venetianska kanaler, via bergbanor och Brasiliens grönska till de hemlösas viadukter i Paris.