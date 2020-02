Han är bara 20 år ung, men har hunnit med en hel del redan. Numera tillhör förre MFF-aren Teddy Bergqvist FC Helsingör i den danska tredjeligan.

Han gjorde succé under ett provspel och nu ska han konkurrera med ettan och tvåan i skytteligan. Båda spelar nämligen för Helsingör. Så det blir en tuff utmaning – och visar hur hårt Helsingör satsar.

Teddy Bergqvists nya klubb leder sin division 2-grupp när han nu gör entré där, sedan kontraktet med Kristianstad gick ut i höstas.

Han tränade med Helsingör under en dryg vecka och spelade två matcher. Det resulterade i tre mål och två assist och ett kontrakt som efter vad jag förstår löper på ett år.

I Kristianstad gjorde han i fjor elva mål på 29 matcher. Teddy fostrades sina första fotbollsår i Eriksfälts FF, gick sedan till MFF. Fick som 17-åring göra allsvensk debut för MFF. Men sen tog det lite stopp. Han lånades ut till Åtvidaberg och sedan Varberg. Därefter, när kontraktet med MFF gått ut, blev det Kristianstad.

FC Helsingör verkar onekligen satsa. Nu i vinterfönstret har man också tagit in en ny målvakt, vars namn är synnerligen bekant för oss svenska fotbollsvänner – Kevin Stuhr Ellegaard, som ju försvann från Elfsborg under ganska stormiga former. Han fick tidigt i hösts besked att han inte skulle få nytt kontrakt och var mycket besviken.

***

På söndagen fyllde Behrang Safari 35 år. Det kan man inte tro när man ser honom spela. Det finns en lång rad kaptenskandidater, inte minst fostrade från ungdomsår i MFF, men det skulle absolut inte kännas fel om han fick avsluta karriären med ett år (har kontrakt i år) eller två med bindeln på armen.

***

En tämligen väntad nyhet. Uwe Rösler har fått in en ny assisterande tränaren i Düsseldorf. Han heter Rob Kelly och var i fjor assisterande i Malmö FF.

***

MFF Support höll sitt årsmöte på söndagen. Jag har tidigare här berättat att Thelma Ernst slutar som ordförande och lämnar styrelsen och även presenterat valberedningens förslag till ny ordförande. Mötet gick på dess linje och nye ordföranden heter alltså Arvid Laban Falk.

Även mycket engagerade vice ordföranden Kaveh Hosseinpour lämnade styrelsen liksom Johanna Nilsson, Jenny Åberg, och Nicklas Johansson.

Mycket nytt således. Det bör väl nämnas att tidigare ordföranden Magnus Ericsson går in i styrelsen igen. Han lämnade när han började jobba som kommunikatör hos FC Rosengård, men den befattningen har han avslutat nu.

Övriga i styrelsen är Anders Fredin, Annsophie Berggren, Ola Larsson, Rebecca Bayer, Ida Rosqvist och Jens Larsson.