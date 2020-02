Stormen sätter inte käppar i hjulen för nederländska motvindscyklingen

Stormen Ciara som sveper in över Nordeuropa har stoppat flera sportevenemang. Men de nederländska nationella mästerskapen i motvindscykling hålls som väntat under söndagen.

Detta är det sjätte året nationella mästerskapet NK Tegendwindfietsen hålls. Deltagarna i tävlingen cyklar 8,5 kilometer på översvämningsbarriären Oosterschelderkering som löper mellan tre öar i sydvästra Nederländerna. Cyklarna saknar växlar och har fotbroms.

– Det är det här vi gör det för, sa arrangören Robrecht Stoekenbroek till nederländska public servicekanalen NOS i fredags.

För att kunna hålla tävlingen måste vinden ha en hastighet på minst 7 beaufort, vilket motsvarar 10,8 meter per sekund. Gränsen för storm går vid 10 beaufort, eller 24,5 meter per sekund. Vid så kraftiga vinder ställs tävlingen in.

Flera nordeuropeiska sportevenamang har ställts in på söndagen. I England har Super Leaguederbyt Arsenal–Tottenham ställts in. Landskampen mellan Skottland och England i damernas Six Nations-turnering är också den inställd. I Nederländerna är samtliga matcher i högstaligan Eredivisie uppskjutna.

Nederländerna drabbas dock inte av de värsta stormvindarna på söndagen. I Skåne väntas hastigheter på upp till 28 meter per sekund under eftermiddagen.

Cyklisterna startade klockan 10.