I Sverige lever många av Islamiska statens offer. Det är förståeligt att de inte har orkat se tv-serien. Men det hade varit tjänstefel av SVT att inte skildra samtidens värsta terrorsekt, skriver Rakel Chukri.

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Jag känner många som bojkottar SVT:s serie ”Kalifat”. Deras skäl är inte svåra att förstå. I mina föräldrars kyrka i Sverige finns medlemmar från Syrien och Irak som inte behöver påminnas om folkmordet på kristna. I Sverige finns även kurder vars släktingar har mördats i kampen mot IS. Och här lever yazidier som lyckats fly det så kallade kalifatet där de hölls som sexslavar. De har otaliga kvinnliga släktingar som fortfarande är försvunna och manliga släktingar som ligger i omärkta massgravar.

För människor som lider av posttraumatiskt stressyndrom är det uteslutet att se en dramaserie som i värsta fall kan trigga trauman.

Innebär det då att SVT aldrig borde ha sänt ”Kalifat”? Nej. Det hade i princip varit tjänstefel av public service att inte göra en serie om samtidens värsta terrorsekt.

Ännu idag, ett år efter att IS motades tillbaka geografiskt, finns det aktiva svenska jihadister både här och i Mellanöstern. David Baas rapporterade nyligen i Expressen om en hemvändande kvinnlig jihadist, bosatt i Örebro, som fortsätter samla in pengar till IS trots att hennes dotter och svärson dog i kalifatet. Det finns ett enormt allmänintresse att skildra hur dessa individer har radikaliserats av och rekryterats till en organisation som kan mäta sig med Nazityskland i grymhet.

Det är talande för vårt debattklimat att flera dömde ut ”Kalifat” redan innan första avsnittet sändes i januari. Ett läger hävdade att serien skulle leda till ökad islamofobi – ett märkligt argument eftersom Islamiska staten mördade enormt många muslimer som ansågs tillhöra fel riktning, var sekulära, hade fel sexualitet eller protesterade mot barbariet. Det andra lägret hävdade att SVT skulle gulla med jihadisterna.

Båda sidor hade fel kan jag konstatera nu när alla åtta avsnitt har sänts på SVT Play (i tablå-tv sänds finalen om några veckor). Regissören Goran Kapetanovic har fått med imponerande många aspekter. Där finns cyniska IS-svenskar som inte drar sig för att rekrytera småtjejer och där finns den unga kvinnan Pervin (fint spelad av Gizem Erdogan) som ständigt gråter över att hon är fast i Raqqa med sin lilla bebis och krigsskadade make Husam (Amed Bozan).

Men den uppmärksamme noterar att hon inte gråter över IS offer. Det påminner om alla fängslade IS-jihadister som intervjuades för ett år sedan i Irak: De ville komma tillbaka till trygga Sverige, men vägrade ta ansvar för sin delaktighet i förödelsen.

”Kalifat” visar också hur IS, till skillnad från många andra jihadistiska sekter, inte bara rekryterar strikt religiösa personer. I serien lockas tonåringarna Sulle (Nora Rios) och Kerima (Amanda Sohrabi) av actionspäckade videofilmer och flotta bilder på villor med pool. Sulles sekulära föräldrar kan inte stoppa dottern som plötsligt börjar bära slöja och prata om icke-muslimer som kuffar.

Fiktion ska inte bedömas efter sin sanningshalt, men om man ändå tillåter sig en jämförelse så är skildringen av Säpo den mest överdrivna. Det är svårt att föreställa sig agenter som är lika handlingskraftiga som Fatima (Aliette Opheim) när hon försöker hjälpa Pervin att fly från Raqqa. Ta bara det verkliga fallet med en femtonårig flicka från Göteborg som följde med sin pojkvän till kalifatet. I dokumentären ”Ensamma mot IS” (2016) skildras hur hennes föräldrar fick kämpa ensamma – utan hjälp från svenska myndigheter – för att få hem flickan.

Trots mindre skavanker är ”Kalifat” en livsnödvändig påminnelse om att hotet från fanatiker måste tas på större allvar. Seriens sista action-späckade avsnitt är något av det bästa som har sänts på tv på länge. Manusförfattarna är inte intresserade av att hitta förmildrande omständigheter. Det är befriande att agenten Fatima håller fast vid att alla måste ta ansvar för sina handlingar, hur gamla eller unga de än är.

Den explosiva finalen följs förhoppningsvis upp med fler säsonger. 300 svenska medborgare anslöt sig till IS, vilket innebär att Sverige i decennier tvingas hantera deras illdåd såväl juridiskt som socialt.