Kändisarna anländer till röda mattan

Fakta

Bästa långfilm: "Le mans '66", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Unga kvinnor", "Marriage story", "1917", "Once upon a time in Hollywood", "Parasit"

Bästa regi: Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino, Bong Joon-Ho

Bästa kvinnliga huvudroll: Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage story”), Saoirse Ronan (“Unga kvinnor”), Charlize Theron (“Bombshell”), Renee Zellweger (“Judy”)

Bästa manliga huvudroll: Antonio Banderas (“Smärta och ära”), Leonardo DiCaprio (“Once upon a time in Hollywood”), Adam Driver (“Marriage story”), Joaquin Phoenix (“Joker”), Jonathan Pryce (“The two popes”)

Bästa kvinnliga biroll: Kathy Bates ("Richard Jewell"), Laura Dern ("Marriage story"), Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Unga kvinnor"), Margot Robbie ("Bombshell")

Bästa manliga biroll: Tom Hanks ("A beautiful day in the neighbourhood"), Anthony Hopkins ("The two popes"), Al Pacino ("The Irishman"), Joe Pesci ("The Irishman"), Brad Pitt (“Once upon a time in Hollywood”)

Bästa internationella film: “Corpus christi” (Polen), “Honeyland” (Makedonien), “Les misérables” (Frankrike), “Smärta och ära” (Spanien), “Parasit” (Sydkorea)

Bästa originalmanus: “Knives out” Rian Johnson, “Marriage story” Noah Baumbach, “1917” Sam Mendes och Kristy Wilson-Cairns, “Once upon a time in Hollywood” Quentin Tarantino, “Parasit” Bong Joon-Ho och Jin Won-Han