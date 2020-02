Efter att tullen spanat på de sju männen kunde de slå till mot en lagerlokal i Malmö – där hade ligan lagrat tre och en halv miljoner cigaretter importerade från Tyskland. De misstänks nu ha undanhållit fem och en halv miljon kronor i utebliven tobaksskatt.

En fredag i september förra året kör en av de sju männen av en Tysklandsfärja i hamnen i Malmö. Hans lastbil tas ut för kontroll, och tullpersonalen märker att han uppträder nervöst. När de kontrollerar hans last hittar de, utöver en laglig last med te, femton pallar med cigaretter.

Tullarna väljer att låta mannen köra vidare med sin last. Först kör han via Åstorp och lämnar den lagliga delen av sin last, teet. Sedan kör han till en lagerlokal i ett industriområde i Malmö.

Flera män hjälps åt att lasta av och lagra cigaretterna i lokalen. Tullverket spanar på männen, och filmar dem, i en timmes tid, medan de lastar av.

Sedan slår Tullverket till. I lagerlokalen hittar de totalt 3 480 000 cigaretter.

Fem män grips på plats vid tillslaget vid lagerlokalen. Lastbilschauffören grips senare samma dag vid färjeläget i Ystad. Senare grips också mannen som ansvarar för lagerlokalen.

Genom att gömma cigaretterna har männen duckat att betala tobaksskatt på 5,6 miljoner kronor.

Alla männen nekar till brott.

Åklagaren åtalar männen för grov olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor, alternativt grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. De har inte anmält cigaretterna för beskattning vid införsel, de har inte heller haft något bevis om ledsagardokument med sig.