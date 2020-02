Tredje inbrottet på en månad – återigen stals föreningens kassaskåp

Det är tredje gången på en dryg månad som tjuvar har brutit sig in i idrottsföreningens lokaler – och återigen blev bytet ett kassaskåp.

– Jättesorgligt. Allt vi får in går ju till barnen, säger Jörgen Offerlind, ordförande i Västra Ingelstad IS.