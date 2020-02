Han vill visa kollapsen i Melodifestivalen

Fakta

Föddes 1993 i Sundsvall men växte upp i Stockholm.

Han har tidigare arbetat som dj och slog igenom på Youtube 2017.

Anis Don Demina spelade saxofon i Samir & Viktors bidrag "Shuffla" i Melodifestivalen 2018. Året därpå tävlade han och Zeana med bidraget "Mina bränder". Nu medverkar han för första gången som soloartist med låten "Vem e som oss".

Under 2019 kom ep:n "Anis", samma år släppte han även låten "Postcard" där han samarbetade med Eric Saade.

Favoritlåtar från Melodifestivalen: Martin Stenmarck – "Las Vegas" och Afro-Dite – "Never let it go".