Josefin Nilsson hyllas med samlingsalbum

Sångerskan Josefin Nilsson kommer att hyllas under en kväll på Rival i Stockholm den 2 mars. Då släpps även boken ”Josas bok – min berättelse” av systern Marie Nilsson-Lind och ett nytt samlingsalbum med namnet ”Josefin”, producerat av Tobias Fröberg.

På skivan finns både Josefin Nilssons och Ainbusks låtar med, samt demoinspelningar som aldrig tidigare släppts. De osläppta låtarna heter ”How could you do this” och ”What you gonna do”. Även liveinspelningar och klipp från radiointervjuer finns med på albumet.

Under hyllningskvällen på Rival kommer Marie Nilsson-Lind att samtala med Hanna Hellquist på scenen om boken, som hon skrivit om sin syster. De kvarvarande Ainbuskmedlemmarna återförenas och dessutom medverkar bland andra Benny Andersson, som producerade Josefin Nilssons soloalbum ”Shapes”, samt Babben Larsson, Julia Dufvenius, Stina Wollter och Björn Kjellman.

Josefin Nilsson gick bort 2016 och den uppmärksammade dokumentären ”Älska mig för den jag är” sändes i SVT i fjol. Den fälldes senare av Granskningsnämnden då den kunde anses strida mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.