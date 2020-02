SJ vill köra nattåg från Skåne till Jämtland

SJ förlorade nattågstrafiken från Stockholm till fjällen till norska Vy. Därför beslöt SJ att också lägga ner nattågstrafiken från Göteborg.

Men nu tänker SJ om. Det kan ge helt nya nattåg på linjen Malmö-Helsingborg-Göteborg-Östersund-Åre.

SJ överväger att starta helt ny nattågstrafik från Skåne längs Västkustbanan. Den nya trafiken kan vara ett sätt att få fjällturerna från Göteborg att överleva – åtminstone under högsäsong på vintern.

– Vi ser på ett antal nya trafikupplägg med de nattågsvagnar som SJ förfogar över. Då är det helt naturligt att titta på både Malmö och Göteborg ur ett Jämtlandsperspektiv, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

För ett år sedan startade SJ daglig nattågstrafik från Göteborg till Jämtland och övre Norrland. Norska Vy (tidigare NSB) tar nu över den skattefinansierade trafiken från Stockholm. Därför lönar det sig inte för SJ att köra åretrunttrafik från Göteborg.

Men genom att även ta med skånska vintersportare i beräkningen tror sig SJ nu kunna få lönsamhet i en bantad Jämtlandstrafik.

– Det finns en marknad för svensk vinterturism både i Skåne och Västra Götaland. Dessutom ser vi en ökad vilja att semestra hållbart och att semestra i Sverige, säger Jan Kyrk.

SJ hoppas att det allra första nattåget till Åre avgår från Malmö C den 9 januari 2021 vid 18-tiden på kvällen. Tåget stannar i så fall till i Helsingborg vid 19-tiden och i Göteborg vid 21-tiden. Det rullar in på stationen i Åre vid 9-tiden nästa morgon. Nattågstrafiken från Skåne fortsätter därefter fyra-fem dagar per vecka fram till början av april 2021.

– Vi önskar en sådan färdväg, men får definitivt besked från Trafikverket först i slutet av sommaren, säger Jan Kyrk.

Om trafiken blir av har SJ för avsikt att låta fjälltågen gå hela vägen till norska Trondheim från vintern 2024.

– Vi har tankar på att fortsätta hela vägen dit när norrmännen rustat upp banan. Trondheim är en stor stad med stort universitet, som kan locka till sig besökare från både Syd- och Västsverige, säger Jan Kyrk.

De nya fjällnattågen väntas rymma drygt 500 passagerare.

Redan idag kör Snälltåget säsongstrafik till Åre från Malmö. Snälltågets nattåg går dock via Hässleholm och Stockholm till Jämtland.