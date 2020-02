Snoh Aalegra samarbetar med Pharrell Williams

Tidigare har svenska Snoh Aalegra samplats av Drake och samarbetat med artister som John Mayer och Vince Staples. Nu släpper den Enköpingsfödda soulartisten en remix av singeln ”Whoa” tillsammans med Pharrell Williams. Remixen släpps i morgon den 14 februari.

Snoh Aalegras riktiga namn är Snoh Nowrozi och hon släppte under 2019 det kritikerhyllade r'n'b-albumet ”Ugh, those feels again”. Redan som 14-åring fick hon skivkontrakt och under en period hade hon den nu avlidna artisten Prince som mentor. Numera bor hon i Los Angeles och hennes låt ”I want you around” fanns med på förre amerikanske presidenten Barack Obamas lista över årets bästa låtar 2019

Hemma i Sverige framträdde Snoh Aalegra på P3 Guld nyligen och hon var även Grammisnominerad i kategorierna årets artist och årets album.