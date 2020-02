Lugitränaren: ”Hade gått att kasta in en liten bil”

Per Carlén blåste liv i OV Helsingborg som skrällvann Skånederbyt mot Lugi. Lundalagets tränare Tomas Axnér var missnöjd med utdelningen.

– Deras målvakt stod parkerad vid ena stolpen, då hade det gått att kasta in en liten bil vid andra sidan, men vi prickade stolparna, sa Tomas Axnér efter 21–24.

Den 10 februari gjorde OV Helsingborg förändringar i ledarstaben.

In kom bland andra Per Carlén. Han ingår i coachbesättningen som leds av Mats Engblom, den sistnämnde har tagit över som ansvarig efter Krister Lindgren.

Men eftersom Engblom var iväg på en sedan tidigare inplanerad semester, var det Carlén som drog upp de taktiska ritningarna.

– Därför var jag på bänken och kommer vara så också mot Varberg på torsdag. Därefter sätter jag mig nog på läktaren, annars kan det bli för många kockar. Vi får se, sa Per Carlén, 59 år.

Ystadsbon Per Carlén har inte haft ett tränaruppdrag sedan han var förbundskapten för Israel 2016.

Den förre landslagsprofilen ska försöka få styr på ett bottenlag som vill uppåt.

OV var supertänt och betydligt mer aggressivt än unga Lugi.

– Vi har jobbat rätt mycket med förvarsspelet och pumpat in energi. Fått in lite go under de här fyra dagarna, sa Per Carlén.

Han var extra nöjd med att Lucas Pellas produktion minimerades. Lugis landslagsspelare gjorde endast ett mål.

– Han gjorde inte ett enda kontringsmål. För vi punktmarkerade honom. Jag sa till min högersexa att han skulle förhindra Pellas kontringar. Lite småtaktiska saker som jag kan bidra med. Jag har en räv eller två bakom öronen, sa Per Carlén.

Lugitränaren Tomas Axnér upplevde inte att han blivit utcoachad.

– Jag kände mig inte taktiskt lurad. Jag hade förberett våra spelare på det här scenariot. Men vi blev lite valpiga. Man kan analysera sig blå, men om motståndarnas målvakt [Michael Andersson] räddar nära 50 procent av skotten, då går det inte att vinna, sa han.

Tomas Axnér luftade sina tre målvakter: Simon Sejr Jensen, Anton Hagvall och Victor Hedberg. Ingen av dem hade sin dag. Och då uteblev kontringslägena.

– Vi släppte in 24 mål, men vi kunde ha gjort 25. Vi brände mängder av lägen. Vi sköt i stolparna och i ribban. Målvakten stod i ena hörnet och vi sköt mot andra – och inte ens i mål. Det var säkert något annat spel jag kunde ha hittat, men i slutändan måste ändå bollen in. Svårare än så är det inte, sa Tomas Axnér.