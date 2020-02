Två Malmösegrare på Manifestgalan

Fakta

Rytm: Ayla

Rock: True Moon

Barnmusik: Britta Persson

Dans: Mr Tophat

Pop: Augustine

Live: Viagra Boys

Visa: Christina Kjellsson

Synt: Kårp

Experimentellt: Lars Bröndum

Punk: Vidro

Jazz: Klabbes bank

Metal: Ultra Silvam

Folk: Rydvall/Mjelva

Dansband: Perikles

Textförfattare: Avantgardet

Kompositör: Nadia Tehran

Musikvideo: Elias ”I give you the best i regi av Daniel Eskils

Hiphop/soul: Aden x Asme

Singer/songwriter: Daniel Norgren

Nykomling: Hökartorget

Indie: Robban Becirovic och Close Up Magazine.