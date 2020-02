MFF inledde cupen med målfest

Malmö FF krossade Syrianska i cuppremiären med 8–0. Marcus Antonsson blev tvåmålsskytt och gjorde mål för tredje matchen i rad.

Cuppremiären mot Syrianska blev en skrattmatch. Det stod 3-0 på resultattavlan redan efter 22 minuter vilket ledde till att dramatiken sjönk i samma takt som intensiteten. Istället bjöds det på en tillställning inför 3569 åskådare av mer vänskaplig karaktär. Malmö FF kunde spela av matchen sätta ytterligare fem mål och med en planenlig seger flytta fokus till torsdagens Europa League-match mot tyska Wolfsburg.

Efter storsegern tar Malmö FF täten i gruppen som även innehåller Karlskrona och AFC Eskilstuna.

Marcus Antonsson spräckte nollan redan i den sjätte matchminuten i lördagens match.

Behrang Safari uppfattade kvickt hans djupledslöpningen vid en frispark och Marcus Antonsson kom fri mot en utrusande målvakt. Med en lätt chipp kunde han lyfta in ledningsmålet.

Målet var Marcus Antonsson tredje på lika många matcher och han är MFF:s klart formstarkaste anfallare inför Europa Leaguemötet med Wolfsburg på torsdag.

Eric Larsson var tillbaka i startelvan och bidrog framför allt offensivt med löpvilja och anfallslust på högerkanten.

Eric Larsson sköt in sig i målprotokollet med ett vackert skott från straffområdeslinjen 21 minuter in i matchen. Minuten senare slog han ett mot Marcus Antonsson som ledde fram till situationen där Arnor Traustason kunde stöta in 3–0 till Malmö.

Eric Larsson hade också bästa chansen i halvleken till att ytterligare utöka ledningen. Närskottet smet dock över.

I inledningen av den andra halvleken kunde Malmö FF blixtra till igen. Först kunde Marcus Antonsson stöta in sitt andra mål för kvällen på ett inspel från Guillermo Molins. Två minuter senare volleysköt Adi Nalic in 5–0.

Målet tog energin ur Syrianska och under de sista 25 minuterna kunde bygga ut segersiffrorna till 8–0 genom mål av Guillermo Molins, som även kostade på sig att slå en straff i stolpen, och inhopparna Romain Gall och Pavle Vagic.