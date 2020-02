Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

I Socialstyrelsens stora enkät om äldreomsorg för hamnade Lomma kommun på plats 290 när det gäller äldreboenden. Alltså allra sämst av Sveriges alla 290 kommuner!

Detta hade i ett normalt företag, organisation eller förvaltning fått det att ringa i alla larmklockor som finns. I till exempel företagsvärlden, som jag har en livslång erfarenhet av, hade man kallat till ett omedelbart krismöte för att lösa problemen och få nöjdare kunder.

Vad gör då en välmående kommun som Lomma? Jo, man kallar till ett möte för att se hur man kan försämra det för vårdtagarna inom hemtjänsten. Jag har i många år fått hjälp med inköp två gånger per vecka och städning varannan vecka. Igår fick jag det kalla beskedet att inköp skall dras ner till en gång per vecka och städning var tredje vecka. Märk väl att jag betalar för insatserna cirka 2 000 kronor per månad och jag har betalat miljoner i skatt under alla år i kommunen.

Observera att detta inte riktar sig till hemtjänstpersonalen, som sliter och släpar i sitt anletes svett. Riktiga vardagshjältar enligt min mening. Nej, det är byråkraterna och cheferna som så kapitalt missbrukar sitt uppdrag. Känner verkligen politikerna till vanstyret? Fast Socialstyrelsens enkät måste de väl känna till. Eller?

Bengt Bolin 81 år, Bjärred