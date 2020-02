Här väntar sängarna på influensasjuka

Sängarna står klara – för den vanliga influensatoppen och om en skånsk patient blir svårt sjuk av det nya coronaviruset covid-19.

Vården blir densamma, men försiktighetsrutinerna är förstärkta.

Skyddsrockarna som läkaren Simon Werner och sjuksköterskan Anna-Karin Nordh är långärmade, munskydden är kraftigare och mer tättslutande och de bär visir för ansiktet.

På en särskild vagn med utrustning sitter en skylt med ”Coronavirus” i stora bokstäver. Rutinerna är klara sedan veckor tillbaka.

”Vi vet vilka prover vi ska ta, vilka kläder vi tar på, hur vi tar av dem”, säger Anna-Karin Nordh.

På Skånes universitetssjukhus håller infektionskliniken som vanligt extra vårdplatser under vinterveckorna för att möta säsongsinfluensan. Tio platser i Malmö och sex platser i Lund.

På infektionskliniken i Malmö finns fem platser för intensivvård av patienter med smittsamma sjukdomar. Hit skickas de svårast sjuka patienterna, som kan behöva ligga i respirator för att klara sig.

Infektionsavdelningarna ligger i det runda akuthuset, och patienter kan tas rakt in på isoleringsrummen genom dörrar direkt utifrån. Personalen går in via slussar inifrån korridoren.

Men även om en skånsk patient visar sig vara smittad med covid-19 är det inte säkert att hen behöver vårdas på sjukhus, understryker Simon Werner.

Samma principer gäller som för vanliga influensapatienter: patienten läggs in om de inte klarar sig hemma. Antingen för att de är ensamma, gamla och skröpliga eller för att de är allvarligt sjuka.

Ännu är det lugnt på de skånska infektionsavdelningarna. Årets influensa har inte riktigt tagit fart än. Ingen patient har hittills visat sig bära på coronasmitta.