Kobe Bryant högst närvarande vid All star-match

Basketlegendaren Kobe Bryant, som under sin karriär alltid var på topp under All star-möten, stod som väntat i centrum när det var dags för årets upplaga i den amerikanska ligan NBA. Med sitt namn på bästa spelar-priset, sitt nummer på lagtröjorna och Bryant-anpassade matchregler präglade han basketjippot i Chicago. – Man kände helt klart hans närvaro, sade tidigare lagkamraten LeBron James efter matchen.