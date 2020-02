Författaren Charles Portis död

Den amerikanske författaren Charles Portis är död, rapporterar The New York Times

Portis, notoriskt folkskygg, är mest känd för att ha skrivit westernromanen ”Mod i barm” som har filmatiserats ett flertal gånger med titeln ”True grit” – som också är bokens originaltitel.

Charles Portis inledde sin skrivande bana som journalist, bland annat för The New York Herald Tribune, men bestämde sig under 1960-talets mitt för att satsa på skönlitteraturen. Det beslutet, och sättet på vilket karriärbytet skedde (han flyttade till en fiskestuga i Arkansas), är omnämnt och hyllat i Tom Wolfes antologi ”The new journalism”.

Författardebuten ”Norwood” följdes av ”Mod i barm” 1968. Portis skrev ytterligare tre romaner mellan 1979–1991 och har kallats ”USA:s minst kända stora författare”. Han dog vid 86 års ålder i sviterna av alzheimer.