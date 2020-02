Skidlandslag får lämna stinkande boende i Åre

30 personer skulle dela på två toaletter och på rummen luktade det fukt. De finländska åkarna på Ski Tour var allt annat än nöjda med sin inkvartering i Åre – och nu får de byta boende, uppger norska NRK.

– Det var bra att kvinnorna pressade på för att få nya rum, säger Iivo Niskanen till NRK.

Niskanen lade själv ut rörliga bilder från boendet på Instagram med texterna ”this have to be a joke” (det här måste vara ett skämt) och ”smell not included” (lukt inte inkluderad). De finländska åkarnas boende var förlagt till en militär utbildningsplats och enligt Guri Knotten Hetland, vd för Ski Tour, hade hela anläggningen kontrollerats – bortsett från just finländarnas byggnad.

– Det här var helt enkelt inte bra nog, säger hon till NRK.

– Dialogen med Finland har varit helt fin. Jag förstår Niskanens frustration, för det var verkligen inte bra. Jag är glad att vi kunde lösa det fort.

Den svensk-norska världscuptouren inleddes i Östersund i helgen och avslutas i Trondheim på söndag. På tisdagen avgörs den tredje etappen, en sprint i Åre.