Minnesord om Sven Axsäter

Professor Sven Axsäter, Bjärred, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 78 år. Hans närmaste är hustrun Brigitta, och barnen Annika, Fredrik och Anneli med familjer.

Sven började sin akademiska bana på KTH där han blev civilingenjör i teknisk fysik 1965, och tekn. lic. i optimeringslära och systemteori 1967. Han blev professor i produktionsekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola 1982, efter att ha varit gästforskare vid Stanford University och North Carolina State University i USA.

Han lämnade Linköping 1984 för en professur i transportteknik vid Luleå Tekniska Universitet och blev slutligen 1993 professor i produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Sven gjorde under sin framgångsrika karriär mycket viktiga insatser inom produktions- och lagerstyrningsområdet. Han var en briljant forskare med otaliga publikationer i alla ledande vetenskapliga tidskrifter inom området, inte minst topptidskrifterna Management Science, och Operations Research, där han också var redaktör under många år.

Hans förmåga att betrakta och lösa komplexa matematiska problem på nya sätt ledde till banbrytande resultat inte minst inom hierarkisk produktionsplanering, partiformning och styrning av lagersystem i flera nivåer. Han fick flera prestigefyllda internationella utmärkelser: Harold Larnder Memorial Prize for distinguished international achievements in Operational Research, Manufacturing and Service Operation Management Distinguished Fellow Award och International Society for Inventory Research Fellow Award.

Han var ledamot av IVA och hade många internationella uppdrag som till exempel President för International Society for Inventory Research och styrelsemedlem och Vice President för Production and Operations Management Society. Under 2000-talet var han även inbjuden gästprofessor på flera välkända universitet i Asien och Europa.

Sven var också en mycket uppskattad lärare och hans bok Inventory Control används över hela världen. Under sin tid på LTH, var Sven i sin roll som professor och chef över avdelningen för produktionsekonomi, en av initiativtagarna till civilingenjörsutbildningen i Industriell Ekonomi, vilken idag, 20 år efter starten, är en av LTH:s största och mest eftersökta utbildningar.

Han var I-programmets första linjenämndsordförande och I-sektionens första inspektor, och spelade under denna tid en mycket viktig roll för utvecklingen av såväl I-programmet som avdelningen för produktionsekonomi.

Vi som arbetat med Sven i många år minns inte bara en utomordentligt kvalificerad chef och kollega, med ett knivskarpt intellekt, utan också en mycket snäll, klok och ödmjuk människa, med hög integritet och mycket humor. En golfande tennispensionär med glimten i ögat som förutom sin familj och sitt arbete älskade solen, havet och ett glas gott vin till maten. På avdelningen för produktionsekonomi är saknaden efter vår vän stor, men de ljusa minnena är många.

För avdelningen för produktionsekonomi och institutionen för teknisk ekonomi och logistik vid LTH, Lunds Universitet.

Johan Marklund

Peter Berling