Musikprofilen Anders Ajax Olsson har avlidit

En central aktör i Lunds musikliv under flera decennier som musiker, ljudtekniker och studioägare har gått bort, 56 år gammal.

Anders Ajax Olsson blev ett bekant namn för musikintresserade Lundabor under 1980-talet, då han öppnade en verkstad för reparation av gitarrer och förstärkare i en källarlokal på Kungsgatan. Verkstaden utvecklade sig snart till en butik och samlingspunkt för musiker i Lund.

Dessförinnan var han gitarrist i ett flertal lokala band – det mest bekanta bluesrockbandet Söderns Tröst, och han fortsatte att spela i band under större delen av sitt liv.

Som en av dem som byggde upp Mejeriets verksamhet, kom Anders Ajax Olsson snart att bli allt mer anlitad som ljudtekniker. Med sitt lugn, säkerhet och snabbhet – samt en enorm kapacitet att lösa tekniska problem – blev han med åren en av landets mest anlitade och betrodda inom sitt yrke.

– Ajax var väldigt duktig på många saker. Teknisk och klurig. Men det jag kommer att minnas mest är nog de band vi spelade i tillsammans. Vi hade så kul ihop, säger Lundamusikern Michael Sellers.

Under 1990-talet byggde Anders Ajax Olsson tillsammans med Peter Dahlström upp The End Studios norr om Lund. Studion blev snart hemvist för en rad ledande svenska band, bland annat The Ark och Bob Hund.

– Ajax var älskad av alla, säger Peter Dahlström idag. Det gick att prata med honom om allt. Världens snällaste människa.

En ljudtekniker måste vara psykologisk, kunna lugna stirriga artister och lösa problem. Men det är inte allt.

– Du måste också ha en konstnärlig ådra, och det hade Ajax. Mixern är som ens palett och man målar en tavla varje dag, säger Peter Dahlström.

I början av 2000-talet flyttade Anders Ajax Olsson till Stockholm, där han istället för att driva eget företag blev anställd som ljudtekniker. De senaste åren bodde han på sin egenhändigt renoverade båt, som vanligen låg förankrad vid Skeppsholmen.

När han hastigt insjuknade i fredags var det i samband med en konsert i Luleå tillsammans med Lisa Nilsson. Han fördes till Stockholm för vård, men avled under måndagen den 17 februari på Karolinska sjukhuset.

Anders Ajax Olsson blev 56 år gammal.