USA:s börsjättar utmanas av storbanker

Börsoperatören The Member Exchange (MEMX) har ställt in siktet på lansering den 24 juli. Medlemmarna – en samling storbanker, fintechbolag och mäklarhus på Wall Street – vill med handelsplatsen pressa ned priset på marknadsdata.

En ny finansieringsrunda har just avslutats av MEMX, där storbankerna JP Morgan och Goldman Sachs spelade en avgörande roll tillsammans med mäklarhuset Jane Street Capital.

Hur mycket pengar som drogs in till projektet denna gång är inte offentliggjort. Men med två nya tungviktare på Wall Street med på tåget stärks förutsättningarna för en lyckad satsning.

Tillstånd för börshandel från USA:s finansinspektion SEC väntas under andra kvartalet i år och den 11 maj kommer handelsplattformen att testas och medlemmar börja certifiera sig, enligt MEMX.

MEMX syftar på en svunnen tid då börser inte var fristående och vinstdrivande aktörer på finansmarknaden, utan kooperativ av mäklarhus och banker som drev en handelsplats utan eget vinstsyfte.

Satsningen lanserades i januari 2019, av storbanker och mäklarhus som tröttnat på höjda avgifter för marknadsdata från de dominerande börsoperatörerna i USA: NYSE – som driver New York-börsen – och Nasdaq – som driver den tekniktunga Nasdaqbörsen i USA, men även äger bland annat Stockholmsbörsen.

Förutom JP Morgan och Goldman Sachs har Bank of America, Virtu Financial, Morgan Stanley, Fidelity och Citadel Securities varit med och stöttat och byggt upp MEMX. Bland investerarna finns även E Trade Financial; UBS, Charles Schwab och TD America Holding.

– VI har varit ganska tydliga kring vad vi tycker om de stigande kostnaderna för data. Lägre kostnader för tillgång till marknadsdata kommer gynna våra klienter, säger Jason Sippel, global chef för aktiehandel på JP Morgan, till tidningen The Wall Street Journal.