Cykelmannen sätter skräck bland romska EU-migranter i Malmö

Kvinnor som tigger på Malmös gator har under flera år blivit trakasserade av en man på cykel. Hittills har det inte lett till någon fällande dom, bara nedlagda förundersökningar. Nu har offren fått nog. ''Jag orkar inte längre'', säger Katja som är en av de utsatta.

Trakasserierna har pågått dagligen, både morgon och kväll på samma tider sedan 2016. En man cyklar runt bland tiggare i Malmö och skriker och spottar på dem.

Skånes Stadsmission fick under 2018 fram mannens identitet och överlämnade all dokumentation tillsammans med vittnesmålen till polisen. December 2019 lades alla utredningar om misstänkta brott ned och mannen som under handläggningen drog sig tillbaka återgick till att kränka kvinnorna som tigger.

– Ett tag slutade han trakassera kvinnorna, vi tror att det var för att han blev kallad på förhör hos polisen. När förundersökningarna lades ned började han igen, berättar Adriana Holmberg Milea, projektkoordinator på Skånes Stadsmission.

En av de utsatta är Katja. Likt flera andra romska EU-migranter utsätts hon dagligen för kränkningar av mannen.

– Detta har pågått i fem år. Jag har inte gjort honom illa, jag förstår inte varför han gör såhär. En gång spottade han på mitt huvud när jag åt. Saliven rann på mitt ansikte. Det är förnedrande, säger hon.

För sex år sedan lämnade Katja sina tre barn och for till Sverige i hopp om att tjäna pengar för att försörja sin familj. Det blev inte som hon tänkt sig. Hennes man insjuknade i cancer och fick åka tillbaka till Rumänien. Nu kämpar han för att hålla sig vid liv samtidigt som Katja brottas med sina egna problem.

– Han kan dö närsomhelst och vi har inte ens pengar för att begrava honom. Jag skulle gärna vilja vara hemma med min man men eftersom vi inte kan försörja oss måste jag vara här. Det gör mig ledsen. Jag lider av depression och äter mediciner för att inte få panikattacker, berättar hon.

Förolämpning, ofredande, misshandel och olaga hot. Brottsrubriceringarna är många men åtgärderna få enligt Adriana Holmberg Milea, projektkoordinator på Skånes Stadsmission.

– Vi har vittnesmål om långvariga trakasserier från de utsatta och även medarbetare som bevittnat några av händelserna. Det rör sig om både verbala och fysiska trakasserier. En äldre kvinna blev sparkad i bröstet och har sedan dess inte vågat sitta på samma plats. Det är mycket märkligt att förundersökningarna lades ned trots befintliga bevis, säger hon.

Ska man kunna bete sig såhär mot människor ostraffat? Vi vill ge en signal på att handlingar som dessa har konsekvenser.

2015 grundade Skånes Stadsmission Crossroads. Ett råd-och stödcenter för utsatta EU-migranter som lever i fattigdom och hemlöshet. Under 2019 påbörjades även EU-projektet för hatbrott i samarbete med Civil Rights Defenders, detta för att undersöka attityden mot romska EU-migranter i Malmö och bekämpa hatbrott riktade mot de utsatta.

– Under alla dessa år har vi fått höra väldigt många berättelser från olika personer som tillhör målgruppen om kränkningar som kan kvalificeras som hatbrott, de flesta med tydlig antiziganistisk motiv. Det har tagit lång tid för oss att motivera de utsatta till att anmäla. De ville inte först men till slut så fick de nog, berättar Adriana Holmberg Milea.

Sofia Syrén är kammaråklagare på åklagarmyndigheten i Malmö och den tredje förundersökningsledaren i ordningen av ärendet som pågått under flera år. Precis som tidigare förundersökningsledare säger hon att de nedlagda anmälningarna beror på att vissa av kvinnorna som anmält inte längre finns på plats och att de antingen inte kan eller vill medverka. Deras målsägandebiträden har begärt överprövning.

– Förundersökningen pågår alltjämt. Det har tillkommit en uppgift som gjort att jag återupptagit förundersökningarna. Jag vill komplettera förundersökningen med den här uppgiften och se ifall det förändrar bevisläget, säger Sofia Syrén.

Vilka utredningsåtgärder har polisen vidtagit? Vad har det gett för resultat?

– Det jag kan säga är att bevisläget var sådant att jag inte kunde styrka brott och varför jag inte kunde göra det vill jag inte gå in på, med tanke på att det kan komma in i ett annat läge beroende på vad den tillkommande bevisningen har för värde.

Har den misstänkte och de drabbade kvinnorna förhörts?

– Förhör är hållna med målsägandena och förhör är också hållet med den misstänkte. Vad som framgår i förhören kan jag inte gå in på.

Kvinnorna som attackerats vill varken att mannen ska hamna i fängelse eller betala böter. De vill bara att han ska lämna dem ifred.

– Jag har redan massa bekymmer och orkar inte med detta längre, säger Katja.