Johansson Norgren vann svenskkamp i Tjejvasan

Mästaren slog utmanaren. Två svenskor gjorde upp om segern i Tjejvasan och till slut blev det den regerande mästaren Britta Johansson Norgren som vann loppet, 30 kilometer mellan Oxberg och Mora före Lina Korsgren.

De båda följdes åt under loppet, men med 6,5 kilometer kvar ryckte Johansson Norgren och fick defilera in under den berömda målportalen i Mora i ensamt majestät.