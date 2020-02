Nu laddar de inför Andra chansen

Frida Öhrn får sällskap till Eskilstuna nästa helg av Ellen Benediktsson och Simon Peyron. – Å gud! Jag kan inte tänka på det nu, säger en överlycklig Frida om Andra chansen.

”We are one” tog publiken med oväntad storm, och Öhrn ligger just nu trea hos spelbolagen inför nästa lördag. Då möter sångerskans kraftfulla popdänga Felix Sandmans mer minimalistiska ”Boys with emotions”.