Nya roller väntar på Levan Gelbakhiani

Fakta

Georgisk skådespelare uppmärksammad för huvudrollen som dansaren Merab i Levan Akins hyllade och flerfaldigt Guldbaggebelönade film "And then we danced".

För sin rollinsats belönades han med en Guldbagge i kategorin bästa manliga huvudroll.

När European Film Promotion, EFP, nyligen utsåg årets tio mest lovande skådespelare var Levan Gelbakhiani en av dem.