Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Den 16 februari läste jag i nätversionen av Sydsvenskan att andre vice ordförande i utbildningsnämnden, Laila Olsen (S), uttrycker oro för att en etablering av Internationella engelska skolan kommer ha negativ inverkan på Staffanstorps kommun och dess utbud av skolor för eleverna. Jag vill som förälder till elev på IES i Lund, med mycket god insyn i deras verksamhet, tillika Staffanstorpsbo, framföra att det är precis tvärt om. En etablering av Internationella engelska skolan kommer att förbättra Staffanstorps ställning i närområdet som skolkommun. Min gedigna erfarenhet som förälder är att IES välkomnar resurssvaga elever från studieovana hem samt elever med särskilda behov, och att dessa elever tillgodoses resurser i den omfattning som krävs. Som exempel är personaltätheten hög och tillgängligheten för vårdnadshavare att komma i kontakt med såväl skolledning som enskilda lärare ur kollegiet god. Även skolhälsovårdsteamet svarar snabbt på e-post och är närvarande i elevernas vardag under raster och måltidsuppehåll. IES i Lund har en stor andel elever med bakgrund likartad den som Laila Olsen uttrycker oro för. Kort sagt, med det som jag vet idag när min äldsta är på sitt tredje år på IES, kommer jag med stor tillförsikt se även mitt yngre barn börja i fjärde klass på IES efter sommarlovet.

IES ställer krav på eleverna. De ska komma i tid: är de försenade eller helt uteblir från undervisningen får vårdnadshavare omgående reda på det via en app, och om elever missköter sig på något vis får vårdnadshavarna besked om detta på samma sätt, men även om eleven särskilt utmärkt sig positivt får vårdnadshavarna ett meddelande om gott uppförande. Det råder mobilförbud under skoltid, elevernas anträffbarhet sköts via expeditionen. Det finns även en klädkod om att kläder med våldsamma eller obscena tryck ej är tillåtna. Elever tilltalar skolans anställda med respekt och använder inte personalens förnamn utan endast efternamn med prefix Ms./Mr. Detta ganska enkla men tydliga regelverk skapar trygghet för eleverna då de vet vad som gäller i skolan och vad man får och inte får lov att göra där, deras roll som elever tydliggörs i förhållande till personalens. Det har visserligen förekommit en del problem, som på alla skolor, men dessa har skolledningen varit snabba med att informera oss föräldrar om samt presenterat åtgärdsplaner för att lösa.

Laila Olsen är orolig för att verksamheten på de kommunala skolorna kommer att utarmas och påverkas negativt. Dock är det så att många elever från Staffanstorp redan idag valt bort de kommunala alternativ som erbjuds och dagligen pendlar till S:t Larsparken i Lund eftersom skolorna som finns där helt enkelt erbjuder något som kommunen saknar- men detta är endast tillgängligt för de elever vars föräldrar kan ombesörja daglig pendling till S:tT Lars eftersom det måste bekostas av föräldrarna då kommunen inte bekostar skolresor. Om IES tillåts att starta i Staffanstorp kommer denna skolform att vara tillgänglig även för barn till föräldrar som inte har möjlighet att se sina barn dagligen åka fram och tillbaka till Lund.

Laila Olsen uttrycker enligt ovanstående även en rädsla för att högpresterande elever ska välja bort den kommunala skolan – men redan idag, inom ramen för det fria skolvalet, väljer studiemotiverade elever att söka sig till skolor inom sitt intresseområde, exempelvis Kunskapsskolan och BMSL. Även så kallade högpresterande elever har rätt att få sina särskilda behov tillgodosedda. Inom gymnasieskolan är detta snarare en regel än ett undantag.

Då min dotter började på IES i fjärde klass kunde hon knappt någon engelska. I dag talar hon flytande och med en lätthet som jag som vuxen knappast behärskar. Det har varit väldigt roligt att få se denna språkutveckling hos mitt barn och jag önskar alla barn i Staffanstorp ska få denna chans och inte bara barn till föräldrar som kan ombesörja att deras barn dagligen kan pendla till S:t Lars, vilket en etablering av IES inom kommunen kommer att möjliggöra. Skolan uppmuntrar till lärande och atmosfären i skolan andas akademisk glädje.

Med detta sagt så hoppas jag att Laila Olsen (S) någon gång kan ta sig tid att besöka någon av IES-skolorna i Skåne, för att se hur verksamheten är och möta eleverna som går där. Jag är övertygad om att hon kommer att bli imponerad.

Liora Ofir