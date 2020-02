Premiärministern: Svart sommar i Australien

En minneshögtid har hållits i Sydney för att hedra de personer som omkom i terrängbränder i delstaten New South Wales det senaste halvåret, rapporterar ABC News

Premiärminister Scott Morrison sade att det har varit en svart sommar som startade redan på våren.

– En årstid med luft som inte gick att andas och en orange himmel som inte gav något regn, ett oförglömligt trauma som uppslukade vår själva existens och oöverträffad sorg, för vårt land, vårt djurliv och våra familjer, sade Morrison under ceremonin.

Totalt dog 33 personer under den senaste brandsäsongen i Australien, 25 av dem i delstaten New South Wales. Växt- och djurlivet har drabbats ännu hårdare. Det beräknas att en miljard djur har dukat under i brandkatastrofen.

Flera tusen bostäder förstördes i bränderna och sammanlagt har över 10 miljoner hektar brandhärjats – arealer som motsvarar tio gånger Skåne.

Storstäder som Sydney, med fem miljoner invånare, har många dagar varit insvepta i stickande, hälsofarlig rök.