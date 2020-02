Hon trivs bäst när hon får gå på autopilot i skogen

Kävlingebon Lisa Jonsson Nordin får en kick när det fysiska, mentala och tekniska samspelar ute i naturen. Nyligen utsågs hon till Årets orienterare i Skåne 2019.

Lisa Jonsson Nordin på väg från den sista kontrollen till mål under sprint-SM 2019. Bild: Lars Rönnols

Lisa Jonsson Nordin tävlar för Skåneslättens OL, som är en gemensam tävlingsklubb för de tre klubbarna OK Silva (Kävlinge), Ringsjö OK (Höör) och Rävetofta OK (Svalöv). Under 2019 tog hon bland annat SM-guld i sprintdistans i den äldre juniorklassen.