Fixa Till på Linero drivs av medlemsorganisationer, men är öppen för alla. Ett samarbete med Emmaus har inletts: begagnade möbler som inte blivit sålda rustas upp för att få nytt liv.

Från början drevs verkstaden På Linero torg av Lunds Renhållningsverk och Lunds kommun, men 2018 flyttades den verksamheten till Norra Fäladen.

Efter att ha haft stängt ett tag öppnades verkstaden igen i höstas i ny regi. Bakom nyöppningen står medlemmar från Lunds Fontänhus, RSMH och Arbetscentrum som tillsammans med handledare driver verkstaden. Flera syften ligger bakom satsningen, säger Susanne Ruijsenaars som tillsammans med Cecilia Karlsson är anställd som projektledare.

– Fixa Till verkar för social och miljömässig hållbarhet. Det är en samlingsplats och ett sätt att komma i sysselsättning och göra något kreativt. Samtidigt så återbrukar vi och fixar till saker som annars skulle ha kastats, säger hon.

När tidningen tittar in står en workshop i möbelrestaurering under ledning av hemslöjdskonsulenten och träslöjdsläraren Christian Svensson på programmet. Det passar bra, för under våren har Fixa till ett möbelprojekt i samarbete med Emmaus.

– De lämnar in möbler som kan vara trasiga eller helt enkelt inte har blivit sålda. Då ser vi om vi kan göra dem fina eller något helt nytt av dem. Tanken är att vi på sikt också ska sälja de fixade sakerna genom Emmaus antingen här eller i deras butiker, förklarar Susanne Ruijsenaars.

I ett inre rum håller Carl Hägerdal och Niklas Johansson på att slipa en stol och ett skrivbord.

– Vi har inte bestämt riktigt vad vi ska göra med den här stolen sedan, men ytan är slipad och fin nu i alla fall, säger Carl Hägerdal.

I lokalerna finns även symaskiner och andra arbetsredskap som också kan användas av allmänheten. Den som inte har symaskin eller plats hemma för att laga trasiga prylar kan göra det här och även få tips och råd om det behövs.

– Man behöver inte boka - det är bara att komma in och fråga om det finns plats, säger Susanne Ruijsenaars.