Många såg på tv om Stefan Billberg och hans barn. Hur den lilla familjen åkte in och ut ur ett vandrarhem i Göteborg. Varje vecka fick de packa och flytta, sedan fick Stefan söka nytt nödbistånd hos socialtjänsten – för att direkt flytta in på vandrarhemmet igen. För 1 270 kronor per dygn. Det motsvarar en månadshyra på över 30 000 kronor. Fast med ständig oro och otrygghet på köpet.