Johnossi: Vi isolerade oss på en herrgård

Fakta

Rockduo bildad 2004 i Saltsjöbaden utanför Stockholm av John Engelbert, född 1982, och Oskar "Ossi" Bonde, född 1979.

Albumdebuterade 2006 med en självbetitlad skiva. Har sedan dess släppt albumen "All they ever wanted" (2008), "Mavericks" (2010), "Transitions" (2013) och "Blood jungle" (2017).

Den 20 mars inleds en Tysklandsturné och i april kommer duon till Sverige. 14/4 Stockholm, 16/4 Örebro, 17/4 Södertälje, 18/4 Karlstad, 23/4 Åre, 25/4 Sundsvall, 30/4 Norrköping, 1/5 Oslo, 2/5 Göteborg, 7/5 Malmö, 8/5 Lund, 9/5 Helsingborg, 15/5 Uppsala, 16/5 Gävle.