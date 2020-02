Musikfestivalen Big Slap säljs till internationell livejätte

Malmös stora musikfestival Big Slap köps upp av livejätten All Things Live. Knappt har Big Slap berättat att festivalen görs om förrän beskedet kommer att de nu tillsammans med All Things Live ska bygga en ännu större livesatsning i Malmö med fokus på fler stora konserter året runt.

Big Slap har sedan 2013 arrangerats på Tallriken i Pildammsparken. Bild: Patrick Persson

I december 2018 gick en skakning genom hela nordiska livemusikscenen. Det holländska riskkapitalbolaget Waterland Private Equity köpte upp sex skandinaviska evenemangsbolag: svenska Blixten & Co och Maloney Concerts, danska ICO och ICO Management Touring samt norska Friction och Atomic Soul Booking. Resultatet blev All Things Live som kan kalla sig Nordens största oberoende evenemangsaktör. Förra året förvärvade företaget även den finska musikfestivalen Wknd Festival och Stand Up norge.